В Варшаве госпитализировали экс-президента Польши Коморовского

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Экс-президент Польши Бронислав Коморовский, занимавший этот пост с 2010 по 2015 годы, госпитализирован в Варшаве, сообщает в среду Radio Zet.

По неофициальной информации, экс-президент поступил в Военный медицинский институт с жалобами на сильные головные боли. Официально в больнице причину госпитализации не комментируют.

В свою очередь политики оппозиционной партии "Гражданская платформа", пожелавшие сохранить анонимность, утверждают, что Коморовский проходит рядовое обследование, которое продлится несколько дней.

Позже польский таблоид Super Express сообщил, что ему удалось связаться с Коморовским, который подтвердил факт госпитализации.

"Ничего не случилось, я на обследованиях… Я подтверждаю, что нахожусь на обследованиях в больнице. Но не подтверждаю, что у меня головные боли, хотя, глядя на то, что происходит в политике, они были бы оправданы", — пошутил экс-президент.

"Когда у меня уже будут результаты (обследований), расскажу, о чем речь", — заверил он.