Администрация Трампа изучит выводы разведки США, основываясь на факты

ВАШИНГТОН, 4 янв – РИА Новости. Избранный вице-президент США Майк Пенс подтвердил, что брифинг представителей американских спецслужб для избранного президента США Дональда Трампа состоится в пятницу, и подчеркнул, что новая администрация в отношении выводов разведки США будет исходить из "фактов".

"Брифинг лидеров разведсообщества для избранного президента и меня пройдет в эту пятницу, мы будем слушать", — сказал Пенс журналистам в среду.

Он добавил, что "избранный США выражал свой очень искренний и здоровый скептицизм о выводах разведки", по его словам, это основано "на ряде провалов разведки" за последние годы. Пенс сообщил, что на регулярной основе он и избранный президент получают информацию и "будут смотреть на факты и информацию".

В команде Трампа назвали попытку увязать действия хакеров с его победой на выборах "попыткой делегитимизации" итогов выборов.

Ранее некоторые из 17 спецслужб, входящих в разведывательное сообщество США, заявили, что российские хакеры якобы атаковали во время предвыборной кампании ресурсы политических организаций страны, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу победить. Однако с такими выводами не согласился директор ФБР Джеймс Коми. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявляли.

В самом конце прошлого года администрация Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Также США закрыли российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого, персона нон-грата объявлены 35 российских дипломатов.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет высылать американских дипломатов в ответ на действия Вашингтона. При этом он подчеркнул, что по сложившейся международной практике у России есть все основания для адекватного ответа. Москва оставляет за собой право на ответные меры, но не будет опускаться до уровня "кухонной" дипломатии, отметил глава государства. Путин охарактеризовал недружественные шаги администрации Барака Обамы как "провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений".

Говоря об обвинениях во взломе, Путин заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны.

В команде Трампа назвали попытку увязать действия хакеров с его победой на выборах "попыткой делегитимизации" итогов выборов.