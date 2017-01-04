Губернатор Мосула предрек гуманитарную катастрофу из-за операции на западе

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Переход военной операции на западную часть Мосула (отделена от восточной рекой Тигр) может привести к новой волне беженцев и гуманитарной катастрофе, считает губернатор провинции Найнава Нофаль аль-Акуб.
"С началом действий по освобождению правого берега будет новая волна беженцев, и если не будет разработан план мер, то произойдет гуманитарная катастрофа", — сказал губернатор иракскому телеканалу Al Sumaria.
"Большинство лагерей заполнены, и мы просили неоднократно организовать больше новых, чтобы принять вынужденных переселенцев", — сказал аль-Акуб.
Как отмечает канал, иракские военные в среду продолжили действия в восточной части города. В ходе зачистки квартала Эль-Вахда бойцам федеральной полиции удалось ликвидировать местного "административного руководителя" ИГ.