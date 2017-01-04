Губернатор Мосула предрек гуманитарную катастрофу из-за операции на западе

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Переход военной операции на западную часть Мосула (отделена от восточной рекой Тигр) может привести к новой волне беженцев и гуманитарной катастрофе, считает губернатор провинции Найнава Нофаль аль-Акуб.

Операция по освобождению Мосула от ИГ (запрещена в РФ) в северной иракской провинции Найнава началась в октябре. Иракским военным удалось продвинуться в восточной части города, однако западная — на правом берегу реки Тигр — пока остается целиком под контролем террористов.

"С началом действий по освобождению правого берега будет новая волна беженцев, и если не будет разработан план мер, то произойдет гуманитарная катастрофа", — сказал губернатор иракскому телеканалу Al Sumaria.

По оценке губернатора, с начала операции город покинули почти 150 тысяч жителей. Аль-Акуб отметил, что лагерей для них уже не хватает, несмотря на то, что некоторые смогли вернуться в освобожденные районы Мосула, а операция в западной части города пока не начиналась.

"Большинство лагерей заполнены, и мы просили неоднократно организовать больше новых, чтобы принять вынужденных переселенцев", — сказал аль-Акуб.

Как отмечает канал, иракские военные в среду продолжили действия в восточной части города. В ходе зачистки квартала Эль-Вахда бойцам федеральной полиции удалось ликвидировать местного "административного руководителя" ИГ.