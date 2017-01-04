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В мире

Губернатор Мосула предрек гуманитарную катастрофу из-за операции на западе

Тема:
Операция по освобождению Мосула (420)
19:5204.01.2017
(обновлено: 20:20 04.01.2017)
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Военные внедорожники Золотой дивизии Ирака едут по Мосулу. Архивное фото
© РИА Новости. Рафаэль Даминов

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Переход военной операции на западную часть Мосула (отделена от восточной рекой Тигр) может привести к новой волне беженцев и гуманитарной катастрофе, считает губернатор провинции Найнава Нофаль аль-Акуб.

Американские военные в Ираке. Архивное фото
© Flickr/ The U.S. Army
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Операция по освобождению Мосула от ИГ (запрещена в РФ) в северной иракской провинции Найнава началась в октябре. Иракским военным удалось продвинуться в восточной части города, однако западная — на правом берегу реки Тигр — пока остается целиком под контролем террористов.

"С началом действий по освобождению правого берега будет новая волна беженцев, и если не будет разработан план мер, то произойдет гуманитарная катастрофа", — сказал губернатор иракскому телеканалу Al Sumaria.

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© AP Photo/ Christophe Ena
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По оценке губернатора, с начала операции город покинули почти 150 тысяч жителей. Аль-Акуб отметил, что лагерей для них уже не хватает, несмотря на то, что некоторые смогли вернуться в освобожденные районы Мосула, а операция в западной части города пока не начиналась.

"Большинство лагерей заполнены, и мы просили неоднократно организовать больше новых, чтобы принять вынужденных переселенцев", — сказал аль-Акуб.

Как отмечает канал, иракские военные в среду продолжили действия в восточной части города. В ходе зачистки квартала Эль-Вахда бойцам федеральной полиции удалось ликвидировать местного "административного руководителя" ИГ.

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В мире
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7 пользователей оставили 7 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • ivan popovici
    надо срочно найти ребенка, дать в руки гаджет и помочь зарегистрироваться в соц сети. дальше по их же сценарию. сволочи, негодяи, люди гибнут и им нечего есть. так же надо что бы Чуркин их подергал в ооне и во всех мировых сми бучу поднять - сша и их прихвостни гумманитарно и силой убивают иракцев.
    21:50
    04.01.2017
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  • vaksimena в ответ пользователю ivan popovici(показатьскрыть)
    ivan popovici, дорогой, ты во вчерашнем дне родился, что ли?!? "Онижедети" из Ирака будут рассказывать лишь о том, как чётко бьёт коалиция, как высокопрофессионально (без единой грамматической ошибки) их бомбят, и вообще они счастливы в пыли демократизации... Короче - ты в курсе ;-) ... P.S.: да, вообще-то ВСЕ в курсе...
    01:39
    05.01.2017
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