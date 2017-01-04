Штаб коалиции во главе с США заявил о ликвидации в Ираке трех главарей ИГ

ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости. Силы коалиции во главе с США по борьбе с ИГ (запрещена в РФ) уничтожили трех главарей этой террористической группировки в Ираке, сообщил в среду представитель коалиции Джон Дорриан.

"Последний пример (действий коалиции — ред.) — уничтожение трех организаторов и лидеров террористов в оккупированных городах. Я могу подтвердить смерть Имады аль-Махалауи, Абу Тюрка и Фалаха аль-Рашиди", — сказал Дорриан на брифинге.

По его словам, уничтоженный 4 января аль-Рашиди руководил производством заминированных автомобилей в Мосуле, которые активно используют террористы во время боевых действий.

В тот же день в городе Ширкат был уничтожен и Абу Тюрк. Он занимался вопросами финансового обеспечения боевиков.

Аль-Махалауи был ликвидирован 21 декабря. "Его устранение снизит возможности ИГ по проведению операций в долине реки Евфрат", — заявил Дорриан.