К северо-востоку от Токио прошло землетрясение

ТОКИО, 4 янв — РИА Новости, Иван Захарченко. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в ночь со среды на четверг к северо-востоку от Токио, сообщило японское метеорологическое агентство.

Эпицентр находился недалеко от побережья префектуры Фукусима, где в 2011 году из-за цунами произошла крупная авария на АЭС "Фукусима-1".

Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров. Его подземные толчки ощущались в Токио.

Угроза цунами не объявлялась. Данных об ущербе пока не поступало.

Магнитуда оценивает мощность высвобождения энергии при землетрясении и отражает максимальную амплитуду сейсмических волн. Однако она не дает возможности судить о силе воздействия подземных толчков на объекты на поверхности Земли по мере удаления от эпицентра, поэтому в Японии используется собственная семибалльная система, согласно которой сила нынешнего землетрясения в префектурах Фукусима и Ибараки составила четыре балла.