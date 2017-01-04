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В мире

Додон: проблемы Кишинева с Тирасполем надо решать, учитывая интересы сторон

19:1704.01.2017
(обновлено: 19:22 04.01.2017)
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Президент Молдавии Игорь Додон . Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Мамонтов
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КИШИНЕВ, 4 янв — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон высказался за соблюдение интересов Кишинева и Тирасполя на переговорах по приднестровскому урегулированию.

Об этом молдавский лидер заявил в среду на брифинге по итогам встречи с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским.

"Сегодня впервые за восемь лет президент Молдавии отправился с визитом в Приднестровье. Цель этого визита — установление контактов с новым руководством Приднестровья и нахождение механизма взаимодействия по решению проблем, с которыми сталкиваются жители обоих берегов Днестра", — заявил Додон.

В частности, стороны обсудили целый спектр вопросов, начиная от дипломов, автомобильных номеров, обработки сельхозземель в Дубоссарском районе, проблемы молдавских школ, связи и заканчивая упрощением передвижения граждан между двумя берегами Днестра.

Вид на одну из улиц Кишинева, Молдавия. Архивное фото
© Flickr/ Kamen Tabakov
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"По многим вопросам нашли общий язык. Но чтобы перейти к конкретным решениям, мы договорились о пакетном подходе, то есть решать не только то, что просит одна сторона, а в интересах обеих сторон", — подчеркнул Додон.

По его словам, в ближайшее время состоятся встречи на уровне экспертов.

"Мы предложим правительству Молдавии контактировать с приднестровскими коллегами, чтобы в течение нескольких недель, надеюсь, не позже месяца, весь этот пакетный подход, согласованный всеми сторонами и поддержанный и в формате "5+2", был взят как основа и подписан на уровне руководителей", — сказал Додон.

Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
© Fotolia/ melanie_10
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Он добавил, что таким образом стороны приступят к внедрению конкретных шагов в решении существующих проблем.

Комментируя итоги встречи с Красносельским на своей странице в Facebook Додон отметил, что "самое главное, что наладили хороший контакт, есть открытость и высказана готовность к компромиссам с обеих сторон".

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

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В мире
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2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • andrejnesterov17
    Дай Бог, чтобы помирились!!!!!
    20:53
    04.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Александр
    Примирение наступит тогда, когда будут осуждены те молдавские власти, которые развязали бойню в 1992 г. Именно тогда надо было вести переговоры, а не бросать в угоду запада молодых ребят из Молдовы на убой и не убивать Приднестровцев. Или вы уже забыли кровавые Бендеры, Парканы, мост через Днеср, всю наёмную шушеру из прибалтики, польши, румынии, а прошло всего 24,5 лет. Крови не хочу, просто хочу справедливого суда над теми, кто развязал ту бойню и разъединил Молдавию в угоду амбициям запада, плюнув на народ и на Республику. Тем более, что время протрезвления уже настало. Хоть кто-то пусть ответит за свои злодейства при жизни в назидание будущим "правителям".
    00:13
    05.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • andrejnesterov17
    Дай Бог, чтобы помирились!!!!!
    20:53
    04.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Александр
    Примирение наступит тогда, когда будут осуждены те молдавские власти, которые развязали бойню в 1992 г. Именно тогда надо было вести переговоры, а не бросать в угоду запада молодых ребят из Молдовы на убой и не убивать Приднестровцев. Или вы уже забыли кровавые Бендеры, Парканы, мост через Днеср, всю наёмную шушеру из прибалтики, польши, румынии, а прошло всего 24,5 лет. Крови не хочу, просто хочу справедливого суда над теми, кто развязал ту бойню и разъединил Молдавию в угоду амбициям запада, плюнув на народ и на Республику. Тем более, что время протрезвления уже настало. Хоть кто-то пусть ответит за свои злодейства при жизни в назидание будущим "правителям".
    00:13
    05.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
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