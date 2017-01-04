Додон: проблемы Кишинева с Тирасполем надо решать, учитывая интересы сторон

КИШИНЕВ, 4 янв — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон высказался за соблюдение интересов Кишинева и Тирасполя на переговорах по приднестровскому урегулированию.

Об этом молдавский лидер заявил в среду на брифинге по итогам встречи с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским.

"Сегодня впервые за восемь лет президент Молдавии отправился с визитом в Приднестровье. Цель этого визита — установление контактов с новым руководством Приднестровья и нахождение механизма взаимодействия по решению проблем, с которыми сталкиваются жители обоих берегов Днестра", — заявил Додон.

В частности, стороны обсудили целый спектр вопросов, начиная от дипломов, автомобильных номеров, обработки сельхозземель в Дубоссарском районе, проблемы молдавских школ, связи и заканчивая упрощением передвижения граждан между двумя берегами Днестра.

"По многим вопросам нашли общий язык. Но чтобы перейти к конкретным решениям, мы договорились о пакетном подходе, то есть решать не только то, что просит одна сторона, а в интересах обеих сторон", — подчеркнул Додон.

По его словам, в ближайшее время состоятся встречи на уровне экспертов.

"Мы предложим правительству Молдавии контактировать с приднестровскими коллегами, чтобы в течение нескольких недель, надеюсь, не позже месяца, весь этот пакетный подход, согласованный всеми сторонами и поддержанный и в формате "5+2", был взят как основа и подписан на уровне руководителей", — сказал Додон.

Он добавил, что таким образом стороны приступят к внедрению конкретных шагов в решении существующих проблем.

Комментируя итоги встречи с Красносельским на своей странице в Facebook Додон отметил, что "самое главное, что наладили хороший контакт, есть открытость и высказана готовность к компромиссам с обеих сторон".

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.