В сети появилось видео с места аварии с пригородным поездом в Бруклине

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. В интернете появились первые видеозаписи, снятые на месте аварии с участием пригородного поезда в Бруклине.

Состав сошел с рельсов на железной дороге Лонг-Айленда на станции Atlantic Terminal в утренний час пик около 8.30 (16.30 мск). На момент аварии в поезде находились порядка 600 пассажиров.

По последним данным, число пострадавших в результате инцидента достигло 103 человек. На месте происшествия работают экстренные службы.

Как сообщил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, авария произошла в результате столкновения состава с железнодорожным буфером.