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В мире

Пенс назвал первый шаг Трампа на посту президента США

19:1004.01.2017
(обновлено: 21:36 04.01.2017)
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Дональд Трамп и Майк Пенс. Архивное фото
© AP Photo/ Mary Altaffer

ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости. Первым действием избранного президента США Дональда Трампа в Белом доме станет отмена реформы обязательного медицинского страхования, получившей название Obamacare, заявил избранный вице-президент Майк Пенс.

Президент США Барак Обама. Архивное фото
© AP Photo/ Andrew Harnik
Сенатор-республиканец представил резолюцию об отмене реформы Obamacare

"Время выполнять обещания, и первым шагом будет отмена Obamacare", — сказал Пенс в среду после встречи с республиканцами палаты представителей, посвященной реформированию системы обязательного медицинского страхования США.

По словам Пенса, это станет "первым делом президента" в Овальном кабинете до конца первого дня его работы. Инаугурация избранного президента США Трампа состоится 20 января.

По словам избранного вице-президента, после отмены необходим "упорядоченный" переход к лучшей системе здравоохранения.

Пенс сообщил, что позднее в среду встретится с сенаторами-республиканцами.

По его словам, новая администрация будет выполнять "все данные во время предвыборной кампании обещания".

Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo/ John Locher
Эксперт: Трамп выполняет предвыборные обещания своими назначениями

Президент Барак Обама также в эти минуты проводит встречу с демократами из палаты представителей и сената для обсуждения способов, которыми можно защитить "Закон о доступной медицине" от отмены республиканским большинством конгресса.

Реформа здравоохранения 2010 года, получившая неформальное название Obamacare, предполагает субсидии малоимущим на медицинскую страховку. В то же время всех американцев обязали покупать медстраховку, которая в США является самой дорогой в мире.

Obamacare вызывает в обществе смешанную реакцию. Согласно опросам, около половины американцев считают, что ее нужно отменить. Тем не менее, около 20 миллионов человек впервые оказались застрахованы благодаря этой реформе.

Закон был принят только голосами демократов. Затем республиканцы, добившись большинства в палате представителей, а потом и в сенате, десятки раз голосовали за отмену закона, но не могли преодолеть вето президента. Верховный суд поддержал ряд ключевых аспектов реформы.

Избранный президент Дональд Трамп обещает работать с однопартийцами-республиканцами над тем, чтобы отменить Obamacare как можно скорее. Однако пока неясно, что республиканцы предложат взамен.

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В мире
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56 пользователей оставили 98 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Показать старые комментарии (78)
  • net-lin в ответ пользователю koljasfilms(показатьскрыть)
    koljasfilms, Вполне возможно, - понавыбирали, - от которых уже 16 лет всё хуже и хуже. - Дурачат народ.
    03:34
    05.01.2017
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  • net-lin в ответ пользователю vital 003(показатьскрыть)
    vital 003, Так многие уже воспринимают поведение нашего правительства, как избрание Трампа нашим президентом. Заискиваем перед ними. Зачем вообще нам эта Америка? Им надо? Пусть подхалимничают, заискивают перед нами. Внутри государства заводы, фабрики открывать рабочие места. Барыги, предатели родины у нашей власти сидят.
    03:53
    05.01.2017
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  • Andy Nov в ответ пользователю Alex Snake(показатьскрыть)
    Alex Snake, И Крым признает Российским, и отделение Закарпатья поддержит, и против присоединение Львова к Польше не будет, да и ДНР и ЛНР для него ничуть не хуже украины будут. Понимаю, хочется в Киеве еще печенек из америки, но увы и ах, Трамп бизнесмен, и не из тех кто дармоедов подкармливает.
    03:57
    05.01.2017
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  • net-lin в ответ пользователю Александр Питерский(показатьскрыть)
    Александр Питерский, Ушастому удалось втянуть наших слюнтяев в мясорубку, после которой ещё долго придётся нам кормить дармоедов, которые ничего по сути не умеют- ни работать, ни учиться, - может и есть исключения. Людей наших погибших жаль.
    04:05
    05.01.2017
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  • net-lin в ответ пользователю Alex Snake(показатьскрыть)
    Alex Snake, Время покажет.
    04:16
    05.01.2017
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  • Fenixsater в ответ пользователю vital 003(показатьскрыть)
    vital 003, по сравнению с их здравоохранением, - у нас до сих пор все отлично. Там если у тебя бабла нет - да же больной зуб не удалишь. Гипс не наложат. Тут нет разговора про сложное лечение. Просто пошлют. А страховка у них ОЧЕНЬ дорогая!
    04:36
    05.01.2017
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  • СУ-35 в ответ пользователю Alex Snake(показатьскрыть)
    Alex Snake, правда жизни в том, что нас не волнует, признает или не признает он Крым, а на счет санкций ты заблуждаешься.
    04:47
    05.01.2017
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  • СУ-35 в ответ пользователю Alex Snake(показатьскрыть)
    Alex Snake, прочти внимательно Международное право на самоопределение. Аннексия, это силовой захват территории другого государства. Силового захвата не было, не стреляли, не убивали, только охраняли. Были вооруженные люди в форме не поддающиеся идентификации, видимо военизированная охрана нанятая жителями Крыма или наемники из ЧВК непонятной принадлежности. В 54 году Хрущев подарил Крым УССР без референдумов. Это равносильно рабству, людей нельзя дарить. Короче, забудь навсегда.
    05:09
    05.01.2017
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  • irinaburova2016 в ответ пользователю Intergross Good(показатьскрыть)
    Intergross Good,
    За 10000 всю жизнь врачи не работают. А если работают, то имеют другие источники дохода, которые побуждают не бросать работу.
    05:54
    05.01.2017
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  • irinaburova2016 в ответ пользователю shuvalova.anita(показатьскрыть)
    shuvalova.anita,

    Увы, это повсеместно.
    - Здравствуйте, бесплатный доктор!
    -Здравствуйте, неизлечимый больной!
    Между прочим, не про нас придумано.
    05:57
    05.01.2017
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  • Светлана Галямина в ответ пользователю Intergross Good(показатьскрыть)
    Intergross Good, цены там тоже в долларах, а не только зарплаты. Так что ваше сравнение более чем некорректно! Надо сравнивать зарплаты, налоги, выплаты по кредитам, цены ЖКХ и все другие выплаты, а также цены в магазинах на разные товары в каждой стране по отдельности. И если взять ваш пример, то получается следующее: хотя средняя зарплата врача в России в 10тыс руб. - это полная ерунда, но даже в этом случае за год он заработает 130 тыс. рублей. И поскольку цены в магазинах и разные выплаты, включая налоги, тоже начисляются в рублях, то даже такие зарплаты (хотя на самом деле они значительно выше) вполне сопоставимы с американскими. А если учесть, что студентам в США не только не платят стипендии, а им напротив надо брать на оплату учебы огромный кредит почти в 200 тыс долларов, который потом, после окончания учебы им надо будет оплачивать с %, а кроме того учитывая вообще гораздо большие налоги в США ивыплату различных других крпдитов, тк в США мало у кого есть свои дома или квартиры, купленные сразу, а не в кредит, а у многих также покупаются и машины и др вещи, то еще не известно, какие врачи живут сейчас более обеспеченно - американские или наши!
    06:41
    05.01.2017
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  • koljasfilms
    Российская медицина в удручающем состоянии .
    "Патриоты " ездят лечиться в "фашисткую " Германию . Путин молодец - за народ радеет , раз медицина у нас такая.
    Но зомби знают - если чё- всём виновата Америка и Обама ,Путин не при чём.
    07:57
    05.01.2017
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  • Сергей Яблоков
    а у нас теперь вот тоже похожая ситуация! по обычному бесплатному мед. полису ты можешь вылечить в поликлинике только 1 зуб в год! - все остальное платно - а с учетом того, что вредное производство и зубы летят как гуси на юг.... да и записаться к обычному врачу - специалисту стало намного сложнее: если раньше можно было записаться за неделю-две, то теперь запись по "бесплатным" полисам за месяц-два.... а для тех у кого платные - "ноу промлемж" - даж отдельное окно в регистратуре...
    08:51
    05.01.2017
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  • al.agapov в ответ пользователю Alex Trusty(показатьскрыть)
    Alex Trusty, И к чему ты это написал,со смайликами нервного тика и истерического смеха.Типо "шутник"?
    08:57
    05.01.2017
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  • Игорь Селенов в ответ пользователю Владимир Мих(показатьскрыть)
    Владимир Мих, то, что Вашему ребенку не дают лекарственный препарат в необходимой форме - это фокусы ваших медиков и администраторов здравоохранения, сидящих в региональном Минздраве. Нормативная база позволяет выписывать лекарственный препарат в нужной форме, и даже - по определенному торговому наименованию, если это необходимо по медицинским показаниям. Предположу, как врач, что необходимое вам лекарство это или противоэпилептический препарат, или ферментный препарат креон (назначается больным с муковисцидозом и по ряду других показаний). Ваша тактика должна быть жесткой и агрессивной - жалобы и запосы во все инстанции - Минздрав России, в Россздравнадзор - у вас на территории есть региональное отделения, в Прокуратуру, Губернатору, Президенту - весь арсенал в последовательности. Рекомендую начать с жалоб в региональный Минздрав и в региональный Росздравнадзор. Дальше - по восходящей. Найдите региональное отделение по защите прав пациентов по заболеванию вашего ребенка. Удачим Вам. Не пасуйте и никого не бойтесь. Все в Ваших руках.Поверьте - там в западных странах, тоже приходится людям отстаивать свои права в вопросах получения медицинской помощи. Все зависит от Вас.
    10:28
    05.01.2017
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  • elenakulukova в ответ пользователю Владимир Мих(показатьскрыть)
    Владимир Мих, с этой проблемой знакома не понаслышеке: вместо жизненно важного препарата из списка 1 импортного производства теперь бесплатно предлагают отечественное лекарство несколько другого действия, что не подходит сыну. К счастью, импортное средство, которое он принимает уже 20 лет, в аптеках есть, причем цена практически не изменилась. Очень надеюсь, что и у нас появятся скоро свои отличные лекарства всех форм выпуска. А пока - молюсь, чтоб не отказались от импорта необходимого.
    10:39
    05.01.2017
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  • А А в ответ пользователю serg-kons(показатьскрыть)
    serg-kons, поправлю: нигеров-преступников
    от безделья все тяжкие...
    11:33
    05.01.2017
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  • irina_lybai в ответ пользователю СУ-35(показатьскрыть)
    СУ-35, Вас-то может и не волнует.Понимаю.Вы в Крыму не живете.А вот моих Крымских родственников очень даже волнует международное признание Крыма.
    12:06
    05.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • irina_lybai в ответ пользователю Rayka T(показатьскрыть)
    Rayka T, То,что цвет кожи Ваших студентов изменился,меня не удивляет.)Это нормально.Рождаемость по всему миру бурно растет и не за счет белых)Просто происходит смена этносов.Белые постепенно сходят с исторической сцены.)У человечества будет другой цвет кожи и разрез глаз.Все элементарно.Но учится люди не перестанут никогда.А то,что мои белые соотечественники врачи выжимали у меня деньги за "бесплатное"лечение-это факт.Даже расценки негласные есть.На моих глазах пожилой женщине так и не провели за 10 дне никакого лечения.У нее не было денег.Она просто пролежала 10 дней и ее выписали.Я видела это сама.Уж не знаю как в Канаде.
    12:18
    05.01.2017
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  • ElenaK290872
    Какая глупость обсуждать чужих президентов,когда в своей стране полный бардак,развал и обнищание граждан ! Обсуждайте своего,он за 16 лет наворотил немало.
    13:49
    05.01.2017
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