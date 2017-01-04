Более 100 человек пострадали в аварии с пригородным поездом в Бруклине

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Число пострадавших в результате аварии с участием пригородного поезда в Бруклине возросло до 103, сообщает пожарная служба Нью-Йорка в своем микроблоге в Twitter.

Ранее сообщалось о 76 пострадавших.

"Поступила информация о 103 пострадавших в результате схода поезда с рельсов на железной дороге Лонг-Айленда на станции Atlantic Terminal. Все травмы не представляют угрозу для жизни", — говорится в сообщении.

.@FDNY reporta 103 heridos —ninguno de vida o muerte- en terminal del LIRR en Atlantic Ave por un tren descarrilado. pic.twitter.com/Xvkf8FCfns — Ciudad de Nueva York (@nycgob) 4 января 2017 г.

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Инцидент произошел в утренний час пик около 8.30 (16.30 мск). На месте аварии работают экстренные службы. Как сообщается, в момент аварии в поезде находились порядка 600 пассажиров.