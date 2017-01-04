Камеры наблюдения на вокзале в Берлине засняли предполагаемого террориста

БЕРЛИН, 4 янв — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Камеры наблюдения на вокзале возле рождественской ярмарки в центре Берлина, где был совершен теракт, зафиксировали предполагаемого террориста Аниса Амри, заявила официальный представитель генпрокуратуры ФРГ в Карлсруэ в прямом эфире телеканала N24.

"Вскоре после теракта видеокамеры на вокзале Bahnhof Zoo зафиксировали мужчину. Мы исходим из того, что этот мужчина — Анис Амри. Видео, которое мы получили, демонстрирует, что Амри знал, что его снимают эти камеры, он повернулся к камерам и показал некий жест, точнее поднятый вверх указательный палец", — сказала она.

Вечером 19 декабря грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Подозреваемый в совершении теракта в Берлине 24-летний Анис Амри был официально объявлен в розыск. В пятницу, 23 декабря, стало известно, что Амри убит в пригороде Милана в перестрелке с полицией. На Апеннины тунисец прибыл из Франции.