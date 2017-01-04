Гражданин Туниса задержан по подозрению в причастности к теракту в Берлине

БЕРЛИН, 4 янв – РИА Новости, Ангелина Тимофеева.Гражданин Туниса 26 лет задержан в Берлине в ходе обыска в приюте для беженцев по подозрению в причастности к совершению теракта в Берлине, ордер на его арест пока не выписан из-за недостатка доказательств, заявила официальный представитель генпрокуратуры ФРГ в Карлсруэ в прямом эфире телеканала N24.

"Двадцатишестилетний гражданин Туниса, по данным следствия, подозревается в причастности к совершению тяжкого преступления против государственного правопорядка", — сказала она, добавив, что "подозрений пока недостаточно для того, чтобы генпрокуратура выдала ордер на его арест", решение о предварительном заключении вынес берлинский суд.

Вечером 19 декабря грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Подозреваемый в совершении теракта в Берлине 24-летний Анис Амри был официально объявлен в розыск. В пятницу, 23 декабря, стало известно, что Амри убит в пригороде Милана в перестрелке с полицией. На Апеннины тунисец прибыл из Франции.

По словам представителя генпрокуратуры, подозреваемый гражданин Туниса был знаком с Анисом Амри с конца 2015 года, он встречался с предполагаемым исполнителем берлинского теракта вечером накануне преступления.

"По меньшей мере, он мог знать о готовящемся", — сказала представитель ведомства. Она добавила, что в ходе обыска комнаты подозреваемого были изъяты средства связи, в настоящее время проводятся проверки.

По подсчетам агентства Франс Пресс, с 25 декабря власти Туниса задержали не менее 70 подозреваемых в терроризме. Число задержаний возросло после теракта в Берлине 19 декабря, исполнителем которого стал тунисец Анис Амри.