Гражданин Туниса задержан по подозрению в причастности к теракту в Берлине

БЕРЛИН, 4 янв – РИА Новости, Ангелина Тимофеева.Гражданин Туниса 26 лет задержан в Берлине в ходе обыска в приюте для беженцев по подозрению в причастности к совершению теракта в Берлине, ордер на его арест пока не выписан из-за недостатка доказательств, заявила официальный представитель генпрокуратуры ФРГ в Карлсруэ в прямом эфире телеканала N24.
Вечером 19 декабря грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).
По словам представителя генпрокуратуры, подозреваемый гражданин Туниса был знаком с Анисом Амри с конца 2015 года, он встречался с предполагаемым исполнителем берлинского теракта вечером накануне преступления.
По подсчетам агентства Франс Пресс, с 25 декабря власти Туниса задержали не менее 70 подозреваемых в терроризме. Число задержаний возросло после теракта в Берлине 19 декабря, исполнителем которого стал тунисец Анис Амри.