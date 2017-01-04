Число пострадавших в аварии с поездом в Бруклине возросло до 76 человек

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Число пострадавших в результате аварии с пригородным поездом в Бруклине возросло до 76, сообщает пожарная служба Нью-Йорка в своем микроблоге в Twitter.

76 non life-threatening injuries reported at scene of LIRR train derailment, Atlantic Terminal Brooklyn pic.twitter.com/rFcimgfK2C — FDNY (@FDNY) 4 января 2017 г.

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Ранее сообщалось о 37 пострадавших.

"Поступила информация о 76 пострадавших в результате схода поезда с рельсов на железной дороге Лонг-Айленда. Все травмы не представляют угрозу для жизни", — говорится в сообщении.

По данным портала BNO News , инцидент произошел в утренний час пик около 8.30 (16.30 мск). На месте аварии работают экстренные службы. Как сообщается, в момент аварии в поезде находились порядка 600 пассажиров.

По данным очевидцев, скорость поезда превышала норму. Согласно информации BNO News, в результате инцидента поезда идут с задержкой или отменяются.