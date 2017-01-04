Число пострадавших после схода поезда с рельсов в Бруклине возросло до 37

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Число пострадавших в результате схода поезда с рельсов в Бруклине возросло до 37 человек, сообщает пожарная служба Нью-Йорка в своем микроблоге в Twitter.

DEVELOPING: LIRR commuter train derailed at Atlantic Terminal in Brooklyn, NY. A least 18 people have minor injuries, FDNY says. pic.twitter.com/pOSRa6KSDX — ABC News (@ABC) 4 января 2017 г.

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Ранее сообщалось о 18 пострадавших.

"Поступила информация о 37 пострадавших в результате схода поезда с рельсов на железной дороге Лонг-Айленда. Все травмы не представляют угрозу для жизни", — говорится в опубликованном заявлении.

По данным портала BNO News, инцидент произошел в утренний час пик около 8.30 (16.30 мск).