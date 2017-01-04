В Турции сообщили о задержании 20 иностранных боевиков, связанных с ИГ

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Полиция Турции сообщила о задержании в ходе спецоперации в Измире 20 предполагаемых иностранных боевиков, связанных с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ), передает агентство Рейтер.

По данным агентства, в ходе прошедшей в среду операции в Измире были задержаны подозреваемые из стран Средней Азии и Северной Африки.

Ранее СМИ сообщали, что в Измире по делу расследования теракта в Стамбуле были задержаны 40 человек, в том числе члены трех семей, некоторые из которых жили в городе Конья в центральной части страны в одном доме с предполагаемым террористом.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются. По данным агентства Рейтер, ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ.