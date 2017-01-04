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В мире

Правительство нацсогласия Ливии готово к дипломатическим инициативам РФ

17:0304.01.2017
(обновлено: 19:34 04.01.2017)
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Вид на город Бенгази с моря. Архивное фото
© AFP 2016/ Abdullah Doma

ТРИПОЛИ, 4 янв — РИА Новости. Ливия готова принять любую возможную инициативу России для налаживания политического диалога в стране, так как Россия контактирует со всеми сторонами конфликта и имеет взвешенную позицию, сказал в интервью агентству Sputnik вице-премьер правительства нацсогласия Ливии Ахмед Майтиг.

Главнокомандующий армии Ливии генерал Халифа Белкасим Хафтар. Архивное фото
© AFP 2016/ Khalil Mazraawi
Замглавы МИД России: генерал Хафтар должен участвовать в управлении Ливией
Правительство нацсогласия Ливии (Президентский совет), созданное по итогам подписанного в 2015 году под эгидой ООН политического договора, должно было прекратить раскол и двоевластие в стране, однако парламент и правительство на востоке Ливии впоследствии отказались сотрудничать с Триполи.

"Президентский совет приветствует любую российскую инициативу для национального примирения в Ливии, так как РФ обладает взвешенными позициями и хорошими отношениями со всеми сторонами. Мы призываем Россию вести свою дипломатию, чтобы убедить другие стороны принять политическое соглашение, под которым были поставлены их подписи, и включиться в политический процесс", — сказал Майтиг.

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Богданов обсудил с вице-премьером Ливии сотрудничество двух стран
Он отметил, что командующий армией страны Халифа Хафтар, также не признавший новые власти в Триполи, должен принять условия политического соглашения.

"Он верховный командующий армией Ливии, и это не какая-то прихоть, а так делается во всех странах — военное командование всегда находится под властью политического руководства", — подчеркнул Майтиг.

Замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов ранее в интервью агентству Bloomberg отметил, что ливийцам следует найти компромисс по участию Хафтара в новом руководстве страны, так как военачальник "является ведущей политической и военной фигурой" в современной Ливии. Гатилов добавил, что Россия при этом поддерживает связи со всеми сторонами в Ливии, включая правительство нацсогласия.

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