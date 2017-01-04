В ЛНР заявили об уклонении Киева от обязательств по разведению сил

ЛУГАНСК, 4 янв – РИА Новости. Киев уклоняется от обязательств по разведению сил и средств на участке в районе Станицы Луганской, заявил в среду журналистам представитель самопровозглашенной Луганской народной республики на переговорах в Минске Владислав Дейнего.
"Рамочное решение от 21 сентября никто не отменял… Есть обязательства, которые положили на бумагу еще 21 сентября 2016 года, и, тем не менее, Украина уклоняется от выполнения этих обязательств (по разведению сил и средств на Станице Луганской, — ред.)",- завил Дейнего.
"Они пожимают плечами и делают вид, что ситуация, в принципе, им неподвластна. Ссылаются на то, что никаких указаний из Киева проводить мероприятия по разведению сил и средств в районе моста у Станицы Луганской у них нет", — уточнил полпред.