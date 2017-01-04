В ЛНР заявили об уклонении Киева от обязательств по разведению сил

ЛУГАНСК, 4 янв – РИА Новости. Киев уклоняется от обязательств по разведению сил и средств на участке в районе Станицы Луганской, заявил в среду журналистам представитель самопровозглашенной Луганской народной республики на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине 21 сентября подписала в Минске рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Разведение сил в районе населенного пункта Золотое состоялось 1 октября, 7 октября стороны отвели силы в районе Петровского, на 9 октября был запланирован отвод в районе Станицы Луганской. Однако Минобороны Украины сообщило о переносе сроков отвода сил в этом районе.

"Рамочное решение от 21 сентября никто не отменял… Есть обязательства, которые положили на бумагу еще 21 сентября 2016 года, и, тем не менее, Украина уклоняется от выполнения этих обязательств (по разведению сил и средств на Станице Луганской, — ред.)",- завил Дейнего.

По его словам, ход выполнения рамочного решения систематически рассматривается в Минске, однако представители Киева не уточняют сроки его проведения.

"Они пожимают плечами и делают вид, что ситуация, в принципе, им неподвластна. Ссылаются на то, что никаких указаний из Киева проводить мероприятия по разведению сил и средств в районе моста у Станицы Луганской у них нет", — уточнил полпред.