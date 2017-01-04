СМИ: исполнитель теракта в Стамбуле забыл на месте преступления деньги

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Исполнитель теракта в ночном клубе Стамбула, которого называли подготовленным профессионалом, совершил одну ключевую ошибку: забыл все наличные деньги при бегстве с места преступления, пишет газета Daily Mail cо ссылкой на турецкие СМИ.

По данным издания, после стрельбы в клубе преступник снял куртку, в кармане которой остались 500 турецких лир (140 долларов).

Скрываясь с места происшествия, террорист взял такси до уйгурского ресторана в районе Зейтинбурну, в который он зашел, чтобы занять денег и расплатиться за проезд.

Во время поездки на такси подозреваемый также попросил у водителя мобильный телефон, чтобы сделать звонок. Однако по данным полиции, номер телефона, по которому он звонил, был отключен уже несколько месяцев и, вероятно, был использован, как ложный след.

Ранее сообщалось, что исполнитель теракта может быть уйгуром. По данным газеты Haberturk, он въехал в Турцию со своей семьей по поддельным документам. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что власти установили личность преступника.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Ruptly Полиция обнародовала видео предполагаемого исполнителя теракта в Стамбуле

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются.

По данным агентства Рейтер, ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).