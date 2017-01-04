В Неаполе во время перестрелки ранили десятилетнюю девочку, сообщили СМИ

РИМ, 4 янв — РИА Новости, Наталия Шмакова. Десятилетнюю девочку ранили в ногу в результате стрельбы в центре Неаполя, сообщает телеканал RaiNews24.

Помимо ребенка ранения получили три иммигранта. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

Инцидент произошел в среду днем на одном из неаполитанских рынков в историческом центре города. Полиция начала расследование обстоятельств произошедшего, личность стрелявшего пока не установлена.

Как отмечает RaiNews24, по одной из версий следствия, мигранты стали мишенью представителей местного преступного сообщества, с которыми у них до этого вышел спор.