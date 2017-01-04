Россияне оказались среди подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Выходцы из Средней Азии и Дагестана оказались среди 40 задержанных в турецкой провинции Измир по делу о теракте в Стамбуле, пишет газета Hurriyet.

Ранее сообщалось, что в результате операции, проведенной в среду утром, были задержаны 27 человек.

По данным издания, среди задержанных, в основном, выходцы из Дагестана, а также стран Средней Азии — девять мужчин с семьями. Ранее сообщалось, что в Измире были задержаны члены трех семей, некоторые из которых жили в городе Конья в центральной части страны в одном доме с предполагаемым исполнителем теракта в Стамбуле.

СМИ сообщали, что исполнитель теракта может быть уйгуром. По данным газеты Haberturk, он въехал в Турцию со своей семьей по поддельным документам. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что власти установили личность преступника.