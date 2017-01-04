Главы Молдавии и Приднестровья провели встречу впервые за восемь лет

ТИРАСПОЛЬ, 4 янв — РИА Новости, Владимир Сандуца. Главы Молдавии и непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Игорь Додон и Вадим Красносельский провели первую за восемь лет встречу, на которой стороны определили круг вопросов, требующих первоочередного решения, сообщила пресс-служба приднестровского лидера.

В частности, речь идет о свободе перемещения граждан, признании документов, о железной дороге, связи. "Контакт состоялся встреча была насыщенная, а дальнейшее — это работа двух сторон", — цитирует Красносельского пресс-служба.

Глава ПМР также сообщил, что на встрече были затронуты вопросы экономического характера. Красносельский считает, что необходимо создать условия, при которых люди не становились бы заложниками политики, и все принимаемые решения шли бы им на благо. "Мы должны уважать приднестровский народ и молдавский народ и находить компромисс в любом случае", — сказал он.

Кроме того, Красносельский подчеркнул, что политические, статусные вопросы не обсуждались. "Я всегда говорил и не скрываю того, что гарантия нашей безопасности — это наша независимость. У нас много вопросов основного характера, которые мы уже обозначили, и над которыми будем работать на текущем этапе", — отметил Красносельский.

Со своей стороны президент Молдавии Игорь Додон отметил важность того, что население увидело конкретный результат. По его мнению, существуют сложные вопросы, разные видения, однако это не означает того, что стороны не должны садиться за стол переговоров, обсуждать и решать вопросы проблемы граждан. "Что касается других, более сложных вопросов, пройдет время, и на основании результатов, которых добьемся сейчас, мы найдем и их решение", — считает Додон.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.