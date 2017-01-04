Меркель поддержала предложения МВД по ужесточению законов о безопасности
15:2704.01.2017
(обновлено: 15:29 04.01.2017)
203617
БЕРЛИН, 4 янв — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Канцлер ФРГ Ангела Меркель решительно поддержала предложения МВД по ужесточению законодательства в сфере внутренней безопасности, выдвинутые главой ведомства Томасом де Мезьером, заявил на брифинге заместитель официального представителя правительства ФРГ Георг Штрайтер.
"Принципиально канцлер решительно поддерживает министра внутренних дел Мезьера, и его предложения будут обсуждены со всеми, кого они касаются", — сказал Штрайтер.
"Канцлер была проинформирована о том, что министр внутренних дел Мезьер сделает публичные предложения об улучшении внутренней безопасности, и поощрила его к этому. С точки зрения канцлера, это важно, что министр внутренних дел четко представил свои оценки, особенно в той ситуации, которую каждый в стране считает сложной. Мы живем во времена новых вызовов, и главный вопрос касается адекватных ответов на эти вызовы. Вопрос о том, насколько приятны или нет организационные изменения, менее важен", — сказал Штрайтер.
Ранее глава МВД опубликовал статью в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, в которой предложил ужесточить законодательство в связи с нападением в декабре на рождественскую ярмарку в центре Берлина, в ходе которого погибли 12 человек. Данное нападение официально признано терактом, подозреваемый исполнитель Анис Амри въехал в ФРГ как беженец.
В частности, Мезьер высказался за изменение закона о предоставлении убежища, в пользу наделения правоохранителей более широкими полномочиями при задержании и депортации нелегальных мигрантов. Мезьер также высказался за расширение полномочий Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) и федеральной полиции, а также за реформу контрразведки (Федерального ведомства по защите конституции).
Выступая 23 декабря с заявлением по поводу теракта в Берлине, Меркель заявила, что если в случае анализа ситуации возникнет необходимость в политических или правовых изменениях, то они будут быстро согласованы и осуществлены. Работа по проведению такого анализа была возложена на МВД и Минюст ФРГ.
Подробнее о ЧП во время массовых празднований в мире в 2012-2016 годах читайте в справке РИА Новости >>
Ситуация на месте теракта в Берлине
Жители Берлина приходят к месту теракта, где накануне на рождественском базаре грузовик протаранил толпу людей, чтобы почтить память погибших.
Полицейские недалеко от места теракта в Берлине.
Люди несут к месту трагедии цветы и свечи.
Канцлер Германии Ангела Меркель во вторник приехала на площадь Брайтшайдплатц – место, где накануне случилась трагедия. Политик принесла на место теракта цветы.
После 18 часов вечера по местному времени жители Берлина смогут собраться у Бранденбургских ворот.
Перед этим в мемориальной церкви Кайзера Вильгельма, возле которой произошла трагедия, запланирована памятная служба.
Напомним, что трагедия случилась вечером 19 декабря. Мужчина на грузовике врезался в посетителей рождественской ярмарки в центре Берлина.
В результате погибли 12 человек, еще 48 получили травмы.
Власти Германии заявили, что это был теракт.
По данным СМИ, в кабине грузовика находились два человека: один из них погиб, второй был арестован.
По данным Bild, задержанный является гражданином Пакистана. Он прибыл в город Пассау на юго-востоке Германии 31 декабря 2015 года.
Цветы и свечи недалеко от места теракта в Берлине.
Сотрудники полиции недалеко от места теракта в Берлине.