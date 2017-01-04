Нацбанк Белоруссии с 18 января снижает ставку рефинансирования с 18% до 17%

МИНСК, 4 янв — РИА Новости, Нина Гурина. Правление Национального банка Белоруссии приняло решение о снижении с 18 января ставки рефинансирования на один процентный пункт до 17%, сообщила в среду пресс-служба регулятора.

На начало 2016 года ставка рефинансирования в Белоруссии составляла 25% годовых. Последнее ее снижение было проведено в августе — до 18% годовых. Ранее Минфин страны сообщал, что ставка рефинансирования в Белоруссии в 2017 году, как планируют власти, составит 15-17%.

"С 18 января 2017 года снижаются: ставка рефинансирования – с 18 до 17% годовых, ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям Национального банка по поддержке текущей ликвидности банков – с 23 до 22% годовых", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению регулятора, принятию данного решения способствовало замедление инфляции. Так, по оценкам, прирост потребительских цен по итогам 2016 года сложится ниже прогноза в 12% и составит порядка 11%. Кроме того, темпы роста денежного предложения остаются умеренными: средняя широкая денежная масса в ноябре 2016 года по отношению к ноябрю 2015 года выросла на 4,4% (39,2% годом ранее).

Как отметили в Нацбанке, "постепенно повышается внешнеэкономическая устойчивость". Счет текущих операций платежного баланса улучшился с минус 0,3% к ВВП в 3-м квартале 2015 года до 1,7% к ВВП в 3-м квартале 2016 года, сальдо внешней торговли товарами и услугами – с 1,6% до 4,4% к ВВП соответственно.

Также отмечается, что на внутреннем валютном рынке в 4-м квартале 2016 года продолжилось формирование чистого предложения валюты, прежде всего со стороны субъектов хозяйствования и населения. Вклад курсового фактора в интенсивность инфляционных процессов остается незначительным.

"В целом складывающиеся монетарные условия, как ожидается, обусловят дальнейшее замедление годовой инфляции и выход ее на однозначную величину в 1-м квартале 2017 года… Возможности дальнейшего снижения Национальным банком процентных ставок будут определяться устойчивостью снижения темпов роста потребительских цен, соответствием ее фактической динамики прогнозу, а также состоянием платежного баланса Белоруссии", — добавили в пресс-службе.