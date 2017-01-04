Похищенную в Багдаде журналистку отпустили спустя неделю

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Похищенную в столице Ирака журналистку отпустили спустя неделю, не причинив ей вреда, передает агентство Рейтер со ссылкой на иракскую Обсерваторию по защите свобод журналистов.

В конце декабря группа неизвестных вооруженных людей похитила иракскую журналистку из ее дома в Багдаде. Неизвестные представились сотрудниками сил безопасности, а затем ворвались в дом Афры аль-Каиси.

По словам представителя организации Зияда аль-Аджили, похитители также вернули машину, телефон, ноутбук и украшения журналистки.

Ранее сообщалось, что 43-летняя аль-Каиси работает в международной газете "Аш-Шарк аль-Аусат", издаваемой на арабском языке, а также сотрудничает с рядом новостных порталов.