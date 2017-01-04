Глава Минобороны Украины рассказал о планах на будущие ракетные учения

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости. Украина будет проводить ракетные учения по мере необходимости, заявил министр обороны страны Степан Полторак в интервью украинскому "5 каналу".

Ракетные стрельбы 1-2 декабря проходили в рамках учений на юге Украины. Военные провели испытания управляемых зенитных ракет средней дальности С-300. Украинские военные заявляли, что ближайшая точка подхода к воздушному пространству Крыма в ходе учений со стрельбами составляла не менее 30 километров. Изначально Украина сообщила, что зона ракетных учений затронет территориальные воды РФ у крымских границ, однако после протеста российской стороны сдвинула их в нейтральные воды. Росавиация заявляла, что Украина не согласовала свои действия с авиационными властями РФ и потребовала от Киева незамедлительной отмены выпущенных уведомлений.

"Я оценивают эти учения как очень удачные, очень нужные, и мы никого спрашивать не собираемся, какие учения нам проводить на нашей территории. Они будут регулярными насколько, насколько их нужно проводить, мы их будем проводить, и не только такие, но и другие учения", — сказал Полторак.

По его словам, в прошлом году на Украине была проведена почти тысяча учений.