В Израиле солдата, застрелившего раненого палестинца, обвинили в убийстве

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Военный суд признал израильского солдата, который в марте 2016 года застрелил уже обезвреженного после совершения нападения палестинца, виновным в непреднамеренном убийстве, передает агентство Франс Пресс.
Судьи приняли решение, что у 20-летнего сержанта Элора Азарии не было никакой необходимости открывать огонь, поскольку палестинец не представлял опасности. Как уточняет агентство, приговор Азарии будет вынесен позднее. Отмечается, что ему грозит до 20 лет заключения.
Рассмотрение этого дела вызвало сильный раскол в израильском обществе. Утром в среду у здания командования, где был зачитан вердикт, произошла потасовка десятков протестующих с полицией. Демонстранты держали плакат с надписью "Люди Израиля не бросают солдата на поле боя".