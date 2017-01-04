В Израиле солдата, застрелившего раненого палестинца, обвинили в убийстве

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Военный суд признал израильского солдата, который в марте 2016 года застрелил уже обезвреженного после совершения нападения палестинца, виновным в непреднамеренном убийстве, передает агентство Франс Пресс.

Инцидент, произошедший в середине марта в городе Хевроне, был заснят на видео, которое распространила правозащитная организация "Бецелем". На записи видно, как раненый палестинец лежит на мостовой в то время, как израильские военные грузят в машину скорой помощи пострадавшего при нападении сослуживца. Затем, судя по видео, один из солдат вскидывает автомат и стреляет в голову палестинцу. Позднее израильская военная полиция задержала военнослужащего.

Судьи приняли решение, что у 20-летнего сержанта Элора Азарии не было никакой необходимости открывать огонь, поскольку палестинец не представлял опасности. Как уточняет агентство, приговор Азарии будет вынесен позднее. Отмечается, что ему грозит до 20 лет заключения.

Рассмотрение этого дела вызвало сильный раскол в израильском обществе. Утром в среду у здания командования, где был зачитан вердикт, произошла потасовка десятков протестующих с полицией. Демонстранты держали плакат с надписью "Люди Израиля не бросают солдата на поле боя".