В Китае вооруженный мужчина напал на детсад, 11 детей пострадали

ПЕКИН, 4 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Вооруженный ножом мужчина ранил 11 детей в детском саду в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV) в своем аккаунте в Weibo.

Инцидент произошел примерно в 15.30 по местному времени (10.30 мск) в детском саду города Пинсян. Вскоре мужчина был задержан прибывшими стражами порядка.

Пять детей получили тяжелые ранения. В свою очередь, портал Sina сообщает лишь о трех детях, получивших тяжелые ранения.

Пострадавшие детсадовцы были доставлены в больницу, угрозы их жизням нет.

Мотивы нападавшего неизвестны.