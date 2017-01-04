ВСУ перебросили к линии соприкосновения танки и минометы, сообщили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2017 (37)

ДОНЕЦК, 4 янв — РИА Новости. Украинские силовики перебросили к линии соприкосновения девять минометов и танков, заявил журналистам в среду заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Наша разведка продолжает фиксировать усиление позиций ВСУ (вооруженные силы Украины) вблизи линии соприкосновения. Так в районе Новоселовки Второй — три километра от линии соприкосновения — выявлено местонахождение трех минометов калибром 120 миллиметров", — сказал Басурин.

По его словам, на Мариупольском направлении в районе Гранитного и Водяного выявлено шесть танков и минометов силовиков.