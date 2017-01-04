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В мире

В МВД Германии призвали ужесточить законы в сфере безопасности

14:2604.01.2017
(обновлено: 14:30 04.01.2017)
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Сотрудники немецкой полиции. Архивное фото
© РИА Новости. Захари Шойрер
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БЕРЛИН, 4 янв — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Ужесточение законодательства в сфере безопасности в ФРГ должно быть осуществлено до конца срока работы нынешнего правительства Германии, но конкретных сроков пока нет, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель МВД ФРГ Тобиас Плате.

Канцлер Германии Ангела Меркель на месте теракта в Берлине. 20 декабря 2016
© AFP 2016/ DPA/Maurizio Gambarini
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"Министр (внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер) заявил, что необходимо укрепить безопасность Германии и всей Европы, это касается, в том числе, и вопросов реализации этих инициатив. Конкретно это означает, что это нужно сделать как можно быстрее, и это может означать, что некоторое, по возможности, наибольшее количество этих аспектов должно быть реализовано еще в нынешнем легислатурном периоде", — сказал Плате.

Грузовик, протаранивший рождественскую ярмарку в Берлине, Германия. 20 декабря 2016
© AFP 2016/ Tobias Schwarz
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Ранее глава МВД ФРГ Мезьер опубликовал статью в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, в которой предложил ужесточить законодательство в связи с нападением в декабре 2016 года на рождественскую ярмарку в центре Берлина, в ходе которого погибли 12 человек. Данное нападение официально признано терактом, подозреваемый исполнитель Анис Амри въехал в ФРГ как беженец. В частности, Мезьер высказался за изменение закона о предоставлении убежища в пользу наделения правоохранителей более широкими полномочиями при задержании и депортации нелегальных мигрантов. Мезьер также высказался за расширение полномочий Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) и федеральной полиции, а также за реформу контрразведки (Федерального ведомства по защите конституции).

Немецкие полицейские в районе взрыва в Ансбахе. 23 июля 2016
© AP Photo/ Matthias Schrader
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По словам Плате, речь идет "о нескольких законопроектах", которые касаются не только оперативной работы, но и изменений в правовой сфере и в Основном законе, часть из них уже находится на стадии согласования. Например, законопроект об изменении закона о предоставлении убежища находится в обсуждении с начала октября прошлого года, сказал Плате. Представитель министерства добавил, что "плана по срокам принятия" данных законопроектов представить пока невозможно.

Нынешнее правительство ФРГ продолжит работу до момента формирования нового кабинета, которое состоится по итогам выборов в бундестаг, запланированных на сентябрь 2017 года.

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