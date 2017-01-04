В МВД Германии призвали ужесточить законы в сфере безопасности

БЕРЛИН, 4 янв — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Ужесточение законодательства в сфере безопасности в ФРГ должно быть осуществлено до конца срока работы нынешнего правительства Германии, но конкретных сроков пока нет, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель МВД ФРГ Тобиас Плате.
"Министр (внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер) заявил, что необходимо укрепить безопасность Германии и всей Европы, это касается, в том числе, и вопросов реализации этих инициатив. Конкретно это означает, что это нужно сделать как можно быстрее, и это может означать, что некоторое, по возможности, наибольшее количество этих аспектов должно быть реализовано еще в нынешнем легислатурном периоде", — сказал Плате.Frankfurter Allgemeine Zeitung, в которой предложил ужесточить законодательство в связи с нападением в декабре 2016 года на рождественскую ярмарку в центре Берлина, в ходе которого погибли 12 человек. Данное нападение официально признано терактом, подозреваемый исполнитель Анис Амри въехал в ФРГ как беженец. В частности, Мезьер высказался за изменение закона о предоставлении убежища в пользу наделения правоохранителей более широкими полномочиями при задержании и депортации нелегальных мигрантов. Мезьер также высказался за расширение полномочий Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) и федеральной полиции, а также за реформу контрразведки (Федерального ведомства по защите конституции).
Нынешнее правительство ФРГ продолжит работу до момента формирования нового кабинета, которое состоится по итогам выборов в бундестаг, запланированных на сентябрь 2017 года.
Подробнее о ЧП во время массовых празднований в мире в 2012-2016 годах читайте в справке РИА Новости >>