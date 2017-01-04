В Бендерах проходит первая за восемь лет встреча президентов Молдавии и ПМР

ТИРАСПОЛЬ, 4 янв — РИА Новости, Владимир Сандуца. Первая за восемь лет встреча президентов Молдавии и непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Игоря Додона и Вадима Красносельского проходит в Бендерах, сообщила пресс-служба в среду приднестровского лидера.
В свою очередь Додон поздравил Красносельского с победой на выборах и обратил внимание, что с 2008 года молдавский президент не бывал в Приднестровье. "Это первая встреча за последние 8 лет. Накопилось много вопросов, которые ждут своего решения", – сказал Додон. По его словам, речь в первую очередь идет о вопросах, которые касаются граждан Приднестровья и Молдавии.
Додон вступил в должность 23 декабря. Согласно своей предвыборной программе, он намерен найти решение приднестровского вопроса.