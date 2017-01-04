Австрия выделит два миллиона евро гуманитарной помощи жителям Донбасса

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости. Австрия дополнительно выделит 2 миллиона евро гуманитарной помощи жителям Донбасса, заявил в среду действующий председатель ОБСЕ, министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц.

Курц находится с визитом в Донбассе вместе с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. По данным МИД Украины, в среду дипломаты во время визита в Мариуполь посетили офис благотворительного фонда "Каритас", а также одну из систем водоочистки.

"Австрия предоставляет дополнительно 2 миллиона евро для гуманитарной помощи людям на востоке Украины", — написал он в среду в своем аккаунте в Twitter.

Visited the water filtration plant at Mariupol which provides clean water f over 400.000 people in #Mariupol thanks to the support of @ICRC. pic.twitter.com/9GJY9323t7 — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 4 января 2017 г.

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