Яровая надеется, что политика "выжженной совести" США уйдет в прошлое

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Политика "выжженной совести" США должна уйти в прошлое, заявление о неправильной тактике России в Сирии — очередная ложь, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, комментируя заявление главы ЦРУ Джона Бреннана.

Бреннан ранее заявил, что РФ в Сирии использует тактику "выжженной земли".

"Очень хотелось бы верить, что политика "выжженной совести" США уйдет в прошлое вместе с уходящей администрацией Белого дома", — сказала Яровая журналистам.

"Такое впечатление, что ЦРУ используют самую опасную в истории человечества идеологию: "Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят", которую исповедовал Геббельс. Очередная ложь против России о тактике "выжженной земли" — это признание ЦРУ в своей собственной стратегии "выжженной совести", — добавила депутат.

По ее словам, Россия реализовала гуманитарную операцию по спасению сирийского народа от удара террористов, разминировала дома, больницы и школы, обеспечила лекарствами и едой. "В то время, как США увлеченно наносили удары по тем, кто воевал с террористами, каждый раз называя это ошибкой", — отметила парламентарий.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры. Подписаны три документа: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии, второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня, третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.