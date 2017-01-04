В китайском аэропорту около пяти тысяч человек застряли из-за тумана

ПЕКИН, 4 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Около пяти тысяч пассажиров застряли в аэропорту города Цзинань в китайской провинции Шаньдун из-за сильного тумана, передает в среду агентство China News Service.
Ранее центральная метеослужба КНР сообщила, что, начиная с 08.00 среды по местному времени (03.00 мск), наивысший красный уровень тревоги, введенный во вторник из-за тумана, был продлен до 08.00 четверга. Мера касается Пекина, Тяньцзиня, некоторых районов провинции Аньхой, Шаньдун, Хэнань, Хэбэй, а также некоторых районов провинции Шаньси и Цзянсу. Сообщается, что в некоторых районах видимость составит не более 200 метров, а где-то менее 50 метров.
Как отмечало агентство Синьхуа, это первый случай, когда вводится красный уровень тревоги из-за тумана.