В китайском аэропорту около пяти тысяч человек застряли из-за тумана

ПЕКИН, 4 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Около пяти тысяч пассажиров застряли в аэропорту города Цзинань в китайской провинции Шаньдун из-за сильного тумана, передает в среду агентство China News Service.

Сообщается, что с раннего утра были отменены 18 рейсов, остальные рейсы временно задерживаются. Видимость в аэропорту временами не превышает 50 метров.

Ранее центральная метеослужба КНР сообщила, что, начиная с 08.00 среды по местному времени (03.00 мск), наивысший красный уровень тревоги, введенный во вторник из-за тумана, был продлен до 08.00 четверга. Мера касается Пекина, Тяньцзиня, некоторых районов провинции Аньхой, Шаньдун, Хэнань, Хэбэй, а также некоторых районов провинции Шаньси и Цзянсу. Сообщается, что в некоторых районах видимость составит не более 200 метров, а где-то менее 50 метров.

Как отмечало агентство Синьхуа, это первый случай, когда вводится красный уровень тревоги из-за тумана.