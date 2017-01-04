ЕС привлечет хакеров для борьбы с распространением наркотиков в интернете

БРЮССЕЛЬ, 4 янв – РИА Новости, Александр Шишло. Евросоюз привлечет хакеров для борьбы с распространением наркотиков в интернете, соответствующий пункт содержится в новой стратегии, разработанной Европейским центром мониторинга наркотиков и наркозависимости (EMCDDA) до 2025 года.

По данным экспертов по борьбе с наркотрафиком, за последние шесть лет продавцы наркотиков полностью переориентировались на продажи в сети.

Как сообщает в среду электронная версия газеты Soir, хакеры будут помогать EMCDDA устанавливать интернет-сайты, на которых ведется торговля наркотическими веществами, с целью их блокирования и разрыва цепочек сбытчик – потребитель.

Со ссылкой на главу EMCDDA Алексиса Госделя Soir сообщает, что его центр намерен также усовершенствовать механизмы идентификации и запрещения новых видов синтетических наркотиков, появляющихся в сети интернет-торговли.