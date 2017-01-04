МИД Турции заявил о связи убийцы российского посла со сторонниками Гюлена
12:4704.01.2017
(обновлено: 12:48 04.01.2017)
22702
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в среду, что Анкара располагает информацией о связи убийцы российского посла с организацией проповедника Фетхуллаха Гюлена, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Посол РФ Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки. По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, который был ликвидирован местными силами безопасности. В МИД РФ квалифицировали происшедшее как теракт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма".
Церемония прощания с российским послом Андреем Карловым в аэропорту Анкары
Церемония прощания с российским послом в Турции Андреем Карловым, убитым накануне, прошла во вторник в аэропорту Анкары Эсенбога.
Вдова Марина Карлова на панихиде по погибшему послу России Андрею Карлову в Турции.
На летном поле перед российским самолетом, который должен был доставить тело дипломата на родину, выстроился почетный караул, военные держали в руках портрет Карлова в траурной рамке.
Панихида по погибшему послу России Андрею Карлову в Турции.
Военные вынесли из машины и поставили на постамент гроб, декорированный в цвета российского флага.
Вдова Марина Карлова на церемонии прощания с послом России в Турции Андреем Карловым в аэропорту Анкары.
Около гроба выставили многочисленные венки, в том числе от президента Турции, на флагштоках вывесили российские и турецкие флаги.
На время прощания в аэропорту усилили меры безопасности.
С прощальными речами выступили представители дипкорпуса и члены турецкого правительства. После прощания военные погрузили гроб и венки в самолет.
Во вторник вечером спецрейс с телом Андрея Карлова приземлился в московском аэропорту "Внуково".
Встреча в Москве самолета с телом посла России в Турции Андрея Карлова.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (на первом плане слева) и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (на втором плане справа) на церемонии встречи в Москве самолета с телом посла России в Турции Андрея Карлова.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии встречи в Москве самолета с телом посла России в Турции Андрея Карлова.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и мать убитого посла России в Турции Андрея Карлова Мария на церемонии встречи в Москве самолета с телом посла.
Посол России в Турции Андрей Карлов был убит в понедельник на открытии выставки в Анкаре. МИД РФ расценил нападение на дипломата как теракт.
"Информация и документы, имеющиеся в нашем распоряжении, говорят о том, что убийца был связан с террористами Фетхуллаха Гюлена", — заявил Чавушоглу в среду.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган уже заявлял, что связи террориста, убившего посла РФ в Анкаре Андрея Карлова, указывают на его принадлежность к организации оппозиционного исламского проповедника Гюлена (FETO).
Власти Турции обвиняли Гюлена в причастности к попытке переворота в стране 16 июля 2016 года и потребовали от США его экстрадиции.
Подробнее о случаях гибели послов в результате покушений в мире в 2003-2016 годах читайте в справке РИА Новости >>