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МИД Турции заявил о связи убийцы российского посла со сторонниками Гюлена

Тема:
Убийство российского посла в Анкаре (400)
12:4704.01.2017
(обновлено: 12:48 04.01.2017)
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Похороны посла РФ в Турции Андрея Карлова на Химкинском кладбище в Москве
© РИА Новости. Илья Питалев
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в среду, что Анкара располагает информацией о связи убийцы российского посла с организацией проповедника Фетхуллаха Гюлена, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Убийство посла и сирийский вопрос: к чему приведет трагедия в Анкаре
© РИА Новости. Виталий Подвицкий
Убийство посла и сирийский вопрос: к чему приведет трагедия в Анкаре

Посол РФ Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки. По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, который был ликвидирован местными силами безопасности. В МИД РФ квалифицировали происшедшее как теракт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма".

Церемония прощания с российским послом Андреем Карловым в аэропорту Анкары
Церемония прощания с послом РФ в Турции Андреем Карловым в аэропорту Анкары
© РИА Новости. Anadolu Agency
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Церемония прощания с российским послом в Турции Андреем Карловым, убитым накануне, прошла во вторник в аэропорту Анкары Эсенбога.
Жена Марина Карлова на панихиде по погибшему послу России Андрею Карлову в Турции
© REUTERS/ Umit Bektas
Вдова Марина Карлова на панихиде по погибшему послу России Андрею Карлову в Турции.
Церемония прощания с российским послом Андреем Карловым в аэропорту Анкары
© РИА Новости. Эрай Эркылыч
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На летном поле перед российским самолетом, который должен был доставить тело дипломата на родину, выстроился почетный караул, военные держали в руках портрет Карлова в траурной рамке.
Панихида по погибшему послу России Андрею Карлову в Турции
© REUTERS/ Umit Bektas
Панихида по погибшему послу России Андрею Карлову в Турции.
Церемония прощания с российским послом Андреем Карловым в аэропорту Анкары
© РИА Новости. Эрай Эркылыч
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Военные вынесли из машины и поставили на постамент гроб, декорированный в цвета российского флага.
Вдова Андрея Карлова Марина на церемонии прощания с послом РФ в Турции Андреем Карловым в аэропорту Анкары
© РИА Новости. Anadolu Agency
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Вдова Марина Карлова на церемонии прощания с послом России в Турции Андреем Карловым в аэропорту Анкары.
Церемония прощания с российским послом Андреем Карловым в аэропорту Анкары
© РИА Новости. Эрай Эркылыч
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Около гроба выставили многочисленные венки, в том числе от президента Турции, на флагштоках вывесили российские и турецкие флаги.
Прощание с российским послом Андреем Карловым в аэропорту Анкары
© РИА Новости. Anadolu Agency
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На время прощания в аэропорту усилили меры безопасности.
Прощание с российским послом Андреем Карловым в аэропорту Анкары
© РИА Новости. Anadolu Agency
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С прощальными речами выступили представители дипкорпуса и члены турецкого правительства. После прощания военные погрузили гроб и венки в самолет.
Встреча в Москве самолета с телом посла России в Турции Андрея Карлова
© РИА Новости. POOL/ Валерий Шарифулин
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Во вторник вечером спецрейс с телом Андрея Карлова приземлился в московском аэропорту "Внуково".
Встреча в Москве самолета с телом посла России в Турции Андрея Карлова
© РИА Новости. POOL/ Валерий Шарифулин
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Встреча в Москве самолета с телом посла России в Турции Андрея Карлова.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече в Москве самолета с телом посла России в Турции Андрея Карлова
© РИА Новости. POOL/ Валерий Шарифулин
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (на первом плане слева) и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (на втором плане справа) на церемонии встречи в Москве самолета с телом посла России в Турции Андрея Карлова.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече в Москве самолета с телом посла России в Турции Андрея Карлова
© РИА Новости. POOL/ Валерий Шарифулин
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии встречи в Москве самолета с телом посла России в Турции Андрея Карлова.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и мать убитого посла России в Турции Андрея Карлова Мария
© РИА Новости. POOL/ Валерий Шарифулин
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и мать убитого посла России в Турции Андрея Карлова Мария на церемонии встречи в Москве самолета с телом посла.
Встреча в Москве самолета с телом посла России в Турции Андрея Карлова
© РИА Новости. POOL/ Валерий Шарифулин
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Посол России в Турции Андрей Карлов был убит в понедельник на открытии выставки в Анкаре. МИД РФ расценил нападение на дипломата как теракт.
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Посол России в Турции Андрей Карлов во время выступления в галерее в городе Анкара
© AP Photo/ Burhan Ozbilici
Охота на послов: как и зачем в мировой истории убивали дипломатов
"Информация и документы, имеющиеся в нашем распоряжении, говорят о том, что убийца был связан с террористами Фетхуллаха Гюлена", — заявил Чавушоглу в среду.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган уже заявлял, что связи террориста, убившего посла РФ в Анкаре Андрея Карлова, указывают на его принадлежность к организации оппозиционного исламского проповедника Гюлена (FETO).

Власти Турции обвиняли Гюлена в причастности к попытке переворота в стране 16 июля 2016 года и потребовали от США его экстрадиции.

Подробнее о случаях гибели послов в результате покушений в мире в 2003-2016 годах читайте в справке РИА Новости >>

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Убийство российского посла в Турции
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