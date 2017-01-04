В Белоруссии хотят модернизировать бронетранспортер БТР-70

МИНСК, 4 янв — РИА Новости. Бронетранспортер БТР-70 планируют модернизировать в Белоруссии, следует из сообщения пресс-службы Государственного военно-промышленного комитета.

По данным ведомства, "140 ремонтный завод" успешно завершил опытно-конструкторскую работу по модернизации БТР-70 до уровня БТР-70МБ1". Реализация проекта проводилась за счет собственных средств предприятия, заказчиком выступило министерство обороны Белоруссии.

По информации разработчиков, в результате реализации выданного тактико-технического задания удалось значительно улучшить ходовые и защитные характеристики бронетранспортера, а также внести ряд изменений в эргономику машины. При этом изменения не коснулись башенного пулеметного вооружения, которое осталось штатным.

Установка проверенного временем водометного движителя от БТР-80 и более мощного силового агрегата – 8-цилиндрового дизельного двигателя КАМАЗ-7403.10 потребовали изменений в конструкции агрегатов трансмиссии, в том числе применения новой раздаточной коробки и приводов ее управления, а также доработки корпуса машины. В результате модернизации масса бронетранспортера увеличилась на 1,5 тонны и составила около 13 тонн. Как отмечают разработчики, это никак не повлияло на ходовые качества БТР-70МБ1, который в ходе испытаний смог на шоссе развить скорость 92 километра в час.

Серьезные изменения коснулись компоновки забронированного пространства. Так, для обеспечения комфортного размещения военнослужащих в десантном отделении, увеличена его высота на 14 сантиметров, а для удобства выхода из машины – расширены проемы боковых люков с установкой в них двустворчатых дверей. Для ведения устойчивой и надежной связи БТР-70МБ1 получил белорусскую цифровую радиостанцию Р-181-50ТУ "Дрофа", которая обеспечивает передачу речевой и цифровой информации по помехозащищенному каналу связи.

В целях маскировки и прикрытия боевой машины от огня противотанковых средств, модернизированный БТР оборудован шестью установками для пуска дымовых гранат калибра 81 миллиметр, входящими в состав универсальной системы 902В "Туча-2".

В Госкомвоенпроме подчеркнули, что в ноябре 2016 года БТР-70МБ1 успешно завершил государственные испытания, а в январе планируется его принятие на вооружение, после чего будет формироваться государственный заказ.