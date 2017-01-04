СМИ: Тиллерсон получит от ExxonMobil пенсию на сумму $180 миллионов

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Возглавлявший ранее компанию ExxonMobil Рекс Тиллерсон, которого избранный президент США Дональд Трамп хочет назначить новым госсекретарем США, получит от компании пенсию в размере 180 миллионов долларов, сообщает издание Wall Street Journal.

Сообщается, что в том случае, если Тиллерсон будет назначен на пост госсекретаря, компания передаст в фонд эквивалентную стоимость двух миллионов акций. Кроме того, сообщается, что Тиллерсон сможет продать свои оставшиеся акции в компании. На данный момент он располагает 600 тысячами акций на сумму около 54 миллионов долларов.

По данным издания, Тиллерсон получит на семь миллионов долларов меньше, чем если бы его не выбрали на пост госсекретаря.

Ранее американские политики и СМИ выражали опасения, упоминая о связях Тиллерсона с Россией: в конце 90-х он отвечал за проекты ExxonMobil в РФ, в 2011 году в качестве главы компании заключил соглашение о бурении в Арктике с "Роснефтью", неоднократно проводил переговоры с президентом Владимиром Путиным, а в 2013 году был награжден российским орденом Дружбы. На посту главы ExxonMobil он высказывался против антироссийских санкций — из-за них американская компания была вынуждена приостановить проект с "Роснефтью".