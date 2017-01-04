К линии соприкосновения прибыли бойцы "Правого сектора", заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2017 (27)

ЛУГАНСК, 4 янв — РИА Новости. Киев усиливает позиции украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе добровольцами запрещенной в РФ экстремистской организации "Правый сектор", заявил в среду на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"В район населенных пунктов Сизое и урочища Шаров Кут на позиции 14 механизированной бригады переброшено подразделение ДУК "Правый сектор" численностью до сорока боевиков… Несмотря на относительное затишье, наша разведка продолжает фиксировать усиление позиций ВСУ вблизи линии соприкосновения", — сказал он.