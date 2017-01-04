Хакеры взломали Twitter еврокомиссара Крету

БРЮССЕЛЬ, 4 янв – РИА Новости, Александр Шишло. Неизвестные хакеры взломали аккаунт в Twitter еврокомиссара по региональной политике румынки Корины Крету, сообщила электронная версия европейского издания газеты Politico.

По ее данным, Крету уже принесла подписчикам извинения за записи и "лайки", которые могли появиться на ее странице после взлома аккаунта хакерами — еврокомиссар, в частности, якобы "лайкнула" фотографии порнографического содержания.

⚠️ ⚠️My account has been hacked. Pls disregard tweets, RTs &likes posted in the last 48 hrs. We are working on solving issue asap. Apologies — Corina Creţu (@CorinaCretuEU) 3 января 2017 г.

"Команда еврокомиссара уже принимает необходимые меры, чтобы обезопасить аккаунт", — приводит СМИ слова представителя Еврокомиссии.