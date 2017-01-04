В Турции установили личность террориста, напавшего на ночной клуб

Нападение на ночной клуб в Стамбуле (107)

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что установлена личность исполнителя теракта в ночном клубе в Стамбуле, передает агентство Рейтер.

Ранее турецкие СМИ сообщали со ссылкой на источники в полиции, что террористом является гражданин Киргизии Яхья Машрапов. Сам мужчина опроверг причастность к преступлению.

Кроме того в МИД Киргизии сообщили, что не получали запроса из Турции в отношении гражданина республики.

Нападение произошло в новогоднюю ночь. Мужчина с автоматом ворвался в переполненный клуб и открыл стрельбу по людям. В результате теракта погибли 39 человек, 69 ранены. Ответственность взяло на себя "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

Сразу задержать преступника не удалось, сейчас его ищут.