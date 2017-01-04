Сто двадцать лет российско-таиландских отношений: история и мифы

БАНГКОК, 4 янв – РИА Новости, Евгений Беленький. Новый 2017 год – это год 120-летия дипломатических отношений между Таиландом и Россией. Отношения двух наших стран изначально строились на взаимном уважении, и развивались на этой основе всегда, даже когда волею судеб страны оказались "по разные стороны баррикад" в период "холодной войны".

В последние два десятилетия Таиланд превратился для россиян в одно из основных направлений туризма. Миллионы наших сограждан отдыхали на таиландских морских курортах Паттайя, Пхукет, Самуи. Все россияне, побывавшие в Таиланде, так или иначе получали информацию об истории отношений этой страны с Россией – от гидов, из туристических брошюр, от других туристов, уже побывавших в стране неоднократно, из местных русскоязычных СМИ, да и из российских газет и журналов, центральных и региональных, которые читали дома перед поездкой.

История двусторонних отношений России и Таиланда богата интересными событиями, о которых есть исторические свидетельства. Однако часто гиды, да и СМИ, рассказывающие об этих отношениях, ради "оживления" текста восполняют недостаток исторических знаний всевозможными мифами и легендами.

История с большой буквы – это, во многом, совокупность многих историй с маленькой буквы, многих фактов и вымыслов, которыми за годы и столетия обрастают эти факты. Вот несколько таких "историй" из Истории, реальных и вымышленных о том, как Россия и Таиланд строили свои отношения.

История первая: благодаря России Сиам сохранил независимость

О том, что Сиам, нынешний Таиланд, является одной из очень немногих стран Азии, никогда не бывших колонией западных держав, знают многие: это один из первых исторических фактов, с которым знакомят туристов, приезжающих в страну.

Гиды часто говорят русскоязычным туристам, что только благодаря вмешательству России Сиам сохранил независимость и не стал колонией Франции или Англии. Но в истории нет, и не бывает настолько простых и однозначных событий и процессов. Наверно, правильнее было бы сказать, что Россия сыграла важнейшую роль в сохранении независимости и суверенитета Сиама, при том, что в целом сохранение независимости это, все-таки, прежде всего заслуга сиамских королей и их мудрой дипломатии. Ведь инициатива в двусторонних отношениях принадлежала именно сиамским монархам.

Дипломатические отношения между двумя странами были установлены в 1897 году во время визита в Россию короля Чулалонгкорна, Рамы Пятого, когда сиамский король и российский император Николай Второй договорились об обмене посланниками.

Но эта договоренность стала результатом многолетних усилий обеих сторон, начатых еще в 1863 году, когда король Монгкхут, Рама Четвертый, отец Чулалонгкорна, направил в Санкт-Петербург с капитаном заходившего в порт Бангкок российского парового клипера "Гайдамак" свои визитные карточки и письмо к императору Александру Второму и российскому правительству. Мудрый король, который провел большую часть жизни в качестве монаха в буддийском монастыре и вступил на престол уже в зрелом возрасте, изучив, помимо Санскрита и Пали, европейские языки и европейскую культуру, будучи одним из самых образованных людей своего времени, уже тогда увидел в России потенциального союзника в обеспечении суверенитета своей страны.

У России не было в Сиаме никаких империалистических интересов, в отличие от Англии и Франции, с которыми Сиаму приходилось постоянно иметь дело, так как королевство граничило с их колониальными владениями в Малакке и Индокитае. При этом статус России в тогдашнем мире был очень высок, с мнением России считались все мировые державы того времени. Эти два фактора стали важнейшими в выборе Сиамом России как союзника и друга. Для России поддержка сиамского суверенитета стала еще одним участком постоянного дипломатического диалога с ее союзником Францией и, на тот момент, соперником Англией. Кроме того, России нужна была возможность (которая так и не была реализована в силу исторических причин) создать независимую от Англии угольную базу для военных кораблей, действовавших на Тихом океане. По сравнению с захватническими аппетитами Франции и Англии российские интересы в Сиаме были, практически, бескорыстны.

Переписка российских императоров и сиамских королей продолжалась почти три десятилетия, прежде чем состоялись взаимные визиты.

Самым важным дипломатическим шагом России по отношению к Сиаму до установления официальных дипломатических отношений стало включение Сиама в список стран посещения во время Восточного путешествия российского престолонаследника Николая Александровича, будущего императора Николая Второго, в 1891 году.

Опубликованная мировой прессой телеграмма российского императора Александра Третьего, отправленная в связи с государственным визитом престолонаследника сиамскому королю Чулалонгкорну, сыграла немаловажную роль в замедлении экспансии французов из фактически уже занятых ими вассальных Сиаму лаосских земель на левом берегу Меконга (нынешняя территория Лаоса) в правобережье, населенное этническими лаосцами, уже более 60 лет находившееся в составе Сиама.

Российского престолонаследника в Бангкоке встречали государственным гимном Российской Империи и государственным гимном Сиама, который еще в 1888 году по заказу Сиамского королевского двора, переданному через посольство Сиама в Париже, написал русский композитор Петр Щуровский.

© РИА Новости. Евгений Беленький Император Николай II и король Чулалонгкорн (Рама V) в Царском Селе в 1897 году и в Бангкоке в 1891 году

Через два года после визита Николая попытки руководства Французского Индокитая утвердить власть Франции на правом берегу Меконга снова активизировались и привели даже к небольшой войне, в результате которой территории на левом берегу Меконга, теперь уже официально, отошли к Франции. Также французские войска оккупировали сиамские провинции Чантхабури и Трат. Следующим шагом должна была стать оккупация правого берега Меконга, где французские власти уже начали выдавать этническим лаосцам, гражданам Сиама, французские паспорта.

Напор со стороны Франции стал одним из основных факторов, побудивших короля Чулалонгкорна в 1897 году лично поехать в Европу на переговоры с европейскими правительствами и монархами. Главной задачей визита было показать, что Сиам рассматривает себя как суверенное королевство, равное в правах европейским державам, а сиамский монарх не пойдет на сделку с колонизаторами, как поступили до этого короли Камбоджи и Лаоса, согласившиеся царствовать под французским протекторатом.

Примечательно, что основные переговоры с Францией Чулалонгкорн провел после визита в Россию, где император Николай Второй, с которым он подружился еще в 1891 году и состоял в переписке, принял сиамского монарха, как равного себе по положению суверена. Визит короля Чулалонгкорна в Россию широко освещался в европейской печати.

В последующие десять лет назначенный посланником России в Сиаме опытный дипломат Александр Оларовский в качестве личного представителя российского императора выполнял роль посредника на переговорах между Сиамом и Францией. К 1907 году переговоры завершились соглашением, определяющим границы между Сиамом и Французским Индокитаем, которые существуют, с небольшими изменениями, до сегодняшнего дня, и теперь являются границами между Таиландом и соседними Лаосом и Камбоджей.

История вторая: дарил ли российский император королю Сиама роту гвардейских гренадеров?

Такое утверждение можно встретить нередко, и не только в рассказах гидов. Будто бы Николай Второй, посетивший Сиам в 1891 году, когда он еще был Цесаревичем, то есть престолонаследником, подарил королю Сиама Чулалонгкорну роту гвардейских гренадеров, которые, женившись на девушках из местной знати, дали обильное потомство – выдающихся на фоне субтильных тайцев высоких широкоплечих парней, которых потом тоже набирали в королевскую гвардию…

Абсурдность этой легенды очевидна всем, кто прошел школьный курс истории России: к моменту приезда Николая в Сиам уже почти тридцать лет в России никого продать или подарить было невозможно, так как крепостное право было отменено еще в 1861 году. Да и в Сиаме король-реформатор Чулалонгкорн готовил уже закон об отмене рабства, принятый несколькими годами позже.

Более того, подарить солдата или роту солдат невозможно было и при крепостном праве, когда существовал рекрутский набор: у солдата был совсем иной статус, чем у крепостного крестьянина, даже если солдат был из крепостных. Не говоря уже о том, что в гвардейских частях рядовые приравнивались к унтер-офицерам обычных войск, а все офицеры, которых в роте минимум пять, имели личное, а в большинстве случаев и потомственное дворянство.

Кроме сказанного, необходимо добавить также, что цесаревича Николая Александровича в его Восточном путешествии и, соответственно, в его визите в Сиам лейб-гренадеры не сопровождали. С престолонаследником в качестве охраны и свиты были только несколько гвардейских офицеров, генерал свиты императора и наставник Николая князь Барятинский, летописец путешествия князь Ухтомский и старшие офицеры фрегата "Память Азова", на котором путешествовал Николай.

Поводом к возникновению легенды мог стать визит другого члена российского императорского дома, великого князя Бориса Владимировича, дяди Николая, который в 1911 году представлял особу российского императора на коронации короля Сиама Ватчиравута (Рамы Шестого). Великий князь прибыл в Сиам на крейсере "Аврора" 16 ноября и пробыл в Сиаме до окончания торжеств 10 декабря. В составе экипажа "Авроры" были морские пехотинцы и музыканты, принявшие участие в некоторых мероприятиях торжеств. Вполне возможно, что их рост и выправка произвели неизгладимое впечатление на сиамских дам, однако точными сведениями о сиамской личной жизни воинов гвардейского экипажа история не располагает. По действовавшему тогда протоколу в свите великого князя могли быть только старшие офицеры, а младшие офицеры и нижние чины большую часть времени оставались на борту крейсера.

Интересен еще один факт, связанный с коронацией: до и во время торжеств в Бангкокском гранд-отеле "Ориентал" более месяца прожил и проработал Карл Фаберже со своими мастерами, изготавливая ювелирные изделия по заказам монарших особ, съехавшихся на коронацию. Немало украшений создал Фаберже и для сиамской королевской семьи, включая драгоценные оклады для статуй Будды. До сих пор коллекция изделий Фаберже, принадлежащая таиландскому королевскому дому, считается одной из богатейших в мире.

Еще одна легенда связана с таиландской военной формой: часто повторяется утверждение, что форма сухопутных войск Таиланда была создана под влиянием российской военной формы, в том числе гусарской. Это не совсем точно. Принятая в таиландских гвардейских кавалерийских (ныне "легких" танковых) частях парадная форма действительно напоминает российскую форму конца XIX века, только не лейб-гусарскую, а кавалергардскую. К созданию кавалерийской формы прямое отношение имел воспитанный в России и служивший в лейб-гусарском полку (в котором служил в молодости и Николай Второй) принц Чакракпонг. Видимо, гусарская форма показалась реформатору сухопутных войск и создателю сиамской военной академии слишком "экзотичной" для Сиама, и он взял за образец форму конногвардейцев.

Кроме российской, образцом для подражания при создании парадной формы сиамской армии послужила английская и французская парадные формы.

История третья: были ли разорваны российско-сиамские отношения в 1917 году из-за Октябрьской революции?

В СМИ и рассказах гидов часто можно встретить утверждение, что дипломатические отношения между Россией и Сиамом прервались в 1917 году из-за Октябрьской революции и прихода к власти большевиков. Однако письменные источники свидетельствуют о другой причине временного разрыва, продлившегося 23 года.

Дружеские отношения между Российской Империей и королевством Сиам продолжались безоблачно вплоть до Первой мировой войны, а в начале 1917 года эти отношения стали еще и союзническими: Сиам вступил в войну на стороне России, Франции и Англии. За поддержание дружеских отношений с российским императорским домом в королевской семье Сиама отвечал принц Чакрапонг, женатый морганатическим браком на россиянке Екатерине Десницкой, который вырос в России и считался воспитанником Николая Второго. После смерти его отца Чулалонгкорна и воцарения старшего брата Ватчиравута (Рама Шестой) в 1910 году выпускник академии российского генерального штаба, полковник лейб-гвардии гусарского полка (российского) и первый в истории генерал кавалерии Сиама Чакрапонг, занимавшийся до этого, в основном, военной реформой и созданием сиамской военной академией, стал неофициальным наследником престола. По закону о престолонаследии, действовавшему тогда в Сиаме, он был первым в очереди на трон, однако официального титула престолонаследника получить не мог из-за брака с иностранной гражданкой.

Чакракпонг, вновь посетивший Россию в 1911 году и произведенный Николаем Вторым в генералы от кавалерии, по возвращении в Сиам фактически возглавил военное министерство своей страны. Именно он сыграл главную роль в принятии королем Ватчиравутом решения о вступлении Сиама в Первую мировую войну на стороне Антанты.

Чакрапонг хорошо знал российские реалии и понимал демократические настроения, охватившие русское общество в конце войны, поэтому февральская революция и падение монархии в России не стали для него неожиданностью. Даже Октябрьскую революцию сиамский принц, воспитанный в России, сначала воспринял, как внутреннее дело России, не противоречащее продолжению дружеских двусторонних отношений.

Разрыв в этих отношениях произошел не в 1917, а в 1918 году после казни императорской семьи. Убийство монарха и его семьи для Сиама, как и для современного Таиланда, – событие немыслимое, тем более немыслимым оно было для Чакрапонга, считавшего Николая Второго своим приемным отцом и дружившего с его детьми. Король Ватчиравут, его старший брат, тоже неоднократно бывал в России еще в качестве престолонаследника, и для него российский император и члены его семьи тоже не были чужими.

Только в 1941 году, на втором году Второй мировой войны и за несколько месяцев до начала Великой Отечественной дипломатические отношения СССР и Сиама, уже перешедшего от абсолютной к конституционной монархии, и уже называвшегося Таиландом, были восстановлены. Однако российские дипломаты не успели до начала войны прибыть в Бангкок, и советское посольство открылось в столице Таиланда только после Победы.

Интересны два факта, связанные со Второй мировой войной. Первое – это то, что, несмотря на союз с Японией, в котором состоял Таиланд в начале войны (и который закончился для Таиланда японской оккупацией), Таиланд через посредников в 1941 – 1943 годах поставлял в СССР каучук для нужд оборонной промышленности. Каучуковые плантации соседних британских колоний были захвачены японцами. Но в Таиланде до 1943 года японская армия находилась в качестве "гостевой" и не могла хозяйничать в экономике также жестко, как на захваченных у противника территориях. В 1943 году японцы, фактически, перешли к прямой оккупации Таиланда и поставки прекратились.

Второй интересный факт – то, что признание Таиланда страной-победительницей и ее приглашение в состав ООН в 1946 году стало результатом одного из последних совместных дипломатических усилий СССР и США перед началом "холодной войны". Франция и Англия первоначально были против, обосновывая свою позицию союзом Таиланда с державами Оси (прежде всего, с Японией). Позиция США в поддержку Таиланда строилась на том, что после изгнания японских оккупантов в 1945 году в стране к власти пришли участники союзного США в годы войны движения Сопротивления (движение "Свободный Таиланд"), сыгравшего большую роль в освобождении Таиланда от японской оккупации, и Советский Союз поддержал эту позицию.

История четвертая: были ли СССР и Таиланд противниками в холодной войне?

Несмотря на то, что после Второй мировой войны Таиланд заключил союз с США и стал плацдармом для американской агрессии в Индокитае, отношение к Советскому Союзу сохранялось в стране очень уважительное. Двустороннее сотрудничество сводилось, в основном, к сферам культуры и экономики. В Таиланд с 1973 года начали летать прямые рейсы "Аэрофлота", советские рыболовные траулеры поставляли в таиландские порты свежую и мороженую океанскую рыбу, позже в Бангкоке было создано совместное советско-таиландское пароходство грузовых перевозок.

Но самое удивительное – это то, что во время "холодной войны" (хотя и ближе к ее окончанию) в Бангкоке Агентством печати "Новости" распространялись советские периодические издания на тайском языке, работал советский книжный магазин, в котором продавались переводы на тайский русской классики и произведений советских писателей, и шли в эфире тайскоязычные передачи московского радио иновещания.

В годы перестройки отношения между двумя странами начали развиваться более активно. В 1988 году СССР посетил премьер-министр Таиланда Прем Тинсуланон, ныне занимающий пост председателя Тайного королевского совета, а в 1989 году в Советский Союз приезжал с официальным визитом наследный принц Маха Ватчиралонгкон, ставший 1 декабря прошлого года королем Таиланда Маха Ватчиралонгконом Бодинтхара Тхеппхая Варангкуном (Рамой Десятым).