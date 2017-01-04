В ОАЭ запретили держать дома диких животных

ДУБАЙ, 4 янв — РИА Новости. Новый закон, введенный в ОАЭ, запрещает содержать дома диких и опасных животных, нарушителей ждут строгие наказания, сообщает издание The National.

Согласно закону, только зоопарки, цирки и исследовательские и селекционные центры могут владеть дикими и экзотическими животными. Жителей ОАЭ призывают сообщать о случаях, когда дикие и опасные животные содержатся в качестве домашних.

Тех, кто использует такое животное, чтобы "атаковать другого человека", ожидает наказание в виде тюремного срока от 3 до 7 лет если результатом станет физическое увечье, в случае смертельного исхода нарушителю грозит пожизненное заключение.

Любой, замеченный с леопардом, гепардом или другим экзотическим животным на публике, может получить наказание в виде лишения свободы до 6 месяцев и штраф до 140 тысяч долларов. Владение опасными животными в целях коммерции будет наказано также тюремным сроком и/или штрафом до 140 тысяч долларов.

Согласно нового закону, те, кто при помощи подобных животных терроризирует других людей, будут оштрафованы до 200 тысяч долларов. Также закон ужесточает правила ввоза, регистрации всех ввозимых в ОАЭ не домашних животных и упорядочивает получение лицензий и официальных сертификатов.

Кроме того, закон обязует также и владельцев собак в обязательном порядке получить лицензию на их содержание и держать своих питомцев на поводке постоянно при нахождении вне дома. Те, кто не прибрел лицензию, могут быть оштрафованы на сумму до 30 тысяч долларов. Такой же штраф грозит тем владельцам собак, кто не сделает прививки своим питомцам от опасных заболеваний. Теперь у владельцев собак в ОАЭ есть срок до середины июня, чтобы купить необходимую лицензию и сделать прививки, не опасаясь штрафов.