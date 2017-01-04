Индонезия заявила о приостановке военного сотрудничества с Австралией

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Власти Индонезии заявили о приостановке военного сотрудничества с Австралией, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на пресс-секретаря индонезийской армии генерал-майора Вуранто.

"Все виды сотрудничества были приостановлены. Существуют технические причины, которые должны быть обсуждены",- отметил пресс-секретарь. По словам генерала, решение было принято в декабре.

По данным телерадиовещательной корпорации ABC, на австралийской военной базе произошел инцидент во время подготовки индонезийского спецназа, в частности, индонезийский инструктор был "оскорблен материалом, который был продемонстрирован на учебном объекте". Речь идет о представленных материалах касательно Панча Сила — пяти принципов индонезийской модели построения общества.