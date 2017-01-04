Советская высотка в Варшаве: центр города или символ зависимости

ВАРШАВА, 4 янв — РИА Новости. В 2015 году советской высотке в центре Варшавы исполнилось 60 лет: это событие городские власти решили отметить с размахом, что вызвали недоумение среди части местных жителей. В польской столице регулярно возникают споры о том, какая судьба ждет самое высокое в стране здание — стоит ли продолжать тратить огромные средства на ее обслуживание, отстающее от современных норм, или символ Советского Союза стоит снести и использовать площадь по-другому.

Об истории и судьбе здания – в материале РИА Новости.

Дар польскому народу

Строительство Дворца культуры и науки в Варшаве — дара братскому польскому народу — стало прецедентом: все вопросы финансирования и проектирования легли на Советский Союз, который не требовал ничего взамен. В исторических документах о стройке в настоящее время подчеркиваются два основных момента: идеологическое значение здания и множество споров вокруг его возведения.

Согласно официальным данным, идея строительства высотки принадлежала лично Иосифу Сталину и была озвучена во время визита в Варшаву Вячеславом Молотовым в 1951 году. Главный архитектор Варшавы Юзеф Сигалин был проинформирован о таком предложении заранее и без удивления согласился, польским архитекторам предложили придумать несколько вариантов расположения и внешнего вида здания. Не уверенные в том, каким оно должно быть, специалисты ориентировались на здание московского университета им. Ломоносова, составив несколько проектов.

Позже выяснилось, что в Варшаве Львом Рудневым будет построено уникальное здание, от польской стороны проекты, по сути, не нужны — лишь выбор места, а также обеспечение территории электроэнергией, водой и местами для размещения советских строителей. СССР взял на себя все расходы по стройматериалам, в возведении высотки принимали участие порядка пяти тысяч советских рабочих (и около четырех тысяч поляков), строительство велось с использованием советского оборудования и под руководством советских же инженеров.

Именно местным архитекторам здание обязано своей высотой: еще на этапе проектирования советские специалисты предлагали остановиться на 120 метрах, но благодаря позиции Сигалина и его коллег высота здания сейчас составляет 237 метра (вместе со шпилем), а Дворец культуры и науки остается самым высоким строением в стране. Несмотря на то, что ни у Польши, ни у СССР не возникало сомнений в необходимости строить Дворец в стиле "сталинской готики", Сигалин считал, что Варшаве удалось настоять на включение в проект элементов польской национальной архитектуры.

Проекты здания из-за недовольства некоторыми элементами обеих сторон менялись с поразительной скоростью: их перерисовывали буквально за несколько дней. Согласно окончательному варианту, в здание были включены научный, музейно-выставочный, театральный комплексы, а также Дворец Молодежи. Строительство началось 2 мая 1952 года. В 1953 году, после смерти Сталина, в название высотки было решено включить его имя.

Дворец культуры и науки был торжественно открыт в 1955 году и сразу же стал обязательным пунктом посещений во время визитов высокопоставленных лиц из СССР. Помимо прочего, в здании были расположены центр польско-советской дружбы, Институт общественных наук, редакции издательств классиков марксизма-ленинизма, а также самая высотная в стране смотровая площадка — на 30-м этаже — которая уже в следующем после открытия году стала одним из излюбленных мест самоубийц, которым и оставалась до установки ограждения в середине 1970-х.

Центр города

Именно сталинская высотка, по сути, стала центром Варшавы: во время строительства польские архитекторы, только восстанавливавшие город после военных разрушений, признавали, что фактически центра как такового в нем нет, и неясно, какое место им станет.

Туристическим центром считается Замковая площадь, вокруг которой сосредоточены основные достопримечательности — Старый город, где ранее располагались ключевые для Варшавы места. Но именно возле высотки находятся остановки общественного транспорта с названием "Центр", она же зачастую становится первой туристической фотографией из польской столицы: она привлекает внимание на подлете к городу, ее первой видят люди, приехавшие на центральный вокзал.

Производители сувенирной продукции также уделяют высотке самое пристальное внимание: туристические магазины не обходятся без магнитов, открыток и фигурок в форме "сталинки", зачастую вариантов ее изображений даже больше, чем других ключевых для города мест — Старого города, колонны Сигизмунда, Национального стадиона и сохранившейся части Барбакана.

В здании высотки в свое время состоялся ряд ключевых событий — здесь в 1967 году прошел первый в социалистической стране концерт культовой группы Rolling Stones, здесь выступали Марлен Дитрих, Леонард Коэн, Ив Монтан, Дворец посещали Никита Хрущев, Хо Ши Мин, Ким Ир Сен, им, по слухам, восхищался Юрий Гагарин.

© РИА Новости. В. Львов Перейти в фотобанк Дворец культуры и науки - самое высокое здание в Варшаве и в Польше, построенное по образцу сталинских высоток.

Прощание с СССР

В 1991 году, после распада СССР, был объявлен конкурс на освоение Дворца, но ни одно из радикальных предложений не было реализовано. Здание осталось неизменным за исключением названия — из него исчезло посвящение Сталину — и ряда элементов оформления.

В настоящее время собственником здания является варшавская ратуша, а на месте некогда идеологических помещений расположены офисы, турфирмы, несколько театров, магазины, рестораны, представительства научных институтов, вузы, здесь проводятся выставки и конференции, некоторое время функционировало казино.

Помещения Дворца пользуются большим спросом у арендаторов — здание состоит из 3288 комнат, из них пустуют и предлагаются для аренды всего несколько десятков. Этому способствует и простой и узнаваемый адрес, и хорошая транспортная доступность, и использование здания в качестве ориентира — из многих районов Варшавы низкой застройки в центр можно прийти или приехать, направляясь к заметному и в светлое, и в темное время суток шпилю высотки.

Подарки не возвращаются

Несмотря на популярность здания у туристов, со времен СССР в Польше регулярно возникают дискуссии о необходимости тем или иным способом избавиться от высотки. С этой же целью, как принято считать, возле нее был возведен комплекс небоскребов, которые хоть и не скрывают Дворец от глаз прохожих, но частично отвлекают от него внимание.

За снос здания в свое время активно выступал занимавший в свое время пост главы МИД Польши Радослав Сикорский. В 2008 году он утверждал, что на месте Дворца нужно засеять траву и выкопать пруд — по его мнению, он "принес бы жителям Варшавы больше пользы". В 2009 году министр пытался увязать снос здания с юбилеем падения Берлинской стены, а в 2012 году вновь напоминал о возможности создания на этом месте Центрального парка Варшавы, ссылаясь на неэкономичность здания, потребляющего слишком много энергии, а также дорогостоящий капитальный ремонт.

Местные СМИ из-за настойчивости в данном вопросе и формулировок заявлений начали сравнивать Сикорского с римским полководцем Катоном Старшим, заканчивавшим все свои выступления в сенате фразой: "Кроме того, я считаю, что Карфаген должен быть разрушен", ставшей в итоге крылатой.

На предложение министра, впрочем, бурно отреагировали сами жители польской столицы: на остановках общественного транспорта и стенах жилых домов в Варшаве появились граффити с изображением высотки и подписью "Подарки не возвращаются". Звучали в Польше и другие, менее радикальные предложения о преобразовании Дворца — к примеру, его хотели перекрасить, чтобы он хотя бы внешне не напоминал московские высотки, надстроить на верхних этажах дизайнерский отель или обвить здание плющом. СМИ оперативно организовывали опросы о том, что нужно сделать со зданием, в которых первое место неизменно занимал вариант вроде: "Ничего. Оно является символом и должно остаться неизменным".

С аналогичными призывами до настоящего времени регулярно выступают и правые организации, которые называют Дворец культуры и науки "символом зависимости Польши от СССР" и утверждают, что оно было построено для того, чтобы поляки "никогда не забыли о зависимости от советской империи".

Тем не менее, все подобные заявления сталкиваются с польскими законами: в 2007 году здание было внесено в реестр памятников. Данное решение также не прошло незамеченным среди противников "советского символа" в Варшаве: президенту Польши было направлено письмо от десятков представителей СМИ, культуры и науки с просьбами вмешаться в ситуацию и предложениями провести дискуссию о дальнейшей судьбе здания в парламенте или даже на референдуме.

В то же время многие эксперты, в частности в сфере архитектуры и искусствоведения, поддержали данное решение, отметив, что за прошедшие годы здание уже лишилось части важных с точки зрения целостности образа элементов, а весь Дворец культуры и науки является единственным сохранившимся образцом социалистической архитектуры в польской столице.