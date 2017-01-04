Директор ЦРУ: доклад по кибератакам будет сфокусирован только на России

ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости. Доклад американской разведки по кибератакам будет сфокусирован только на "действиях России", а не на всей проблеме в целом, заявил во вторник директор ЦРУ Джон Бреннан.PBS.
Бреннан отказался вдаваться в подробности документа, но сообщил, что он будет представлен не только действующему главе государства демократу Бараку Обаме, но и приходящему ему на смену 20 января республиканцу Дональду Трампу.
Глава ЦРУ отметил, что "была произведена полная оценка (информации) и предпринят анализ ряда сделанных разведывательным сообществом шагов". По его словам, это было осуществлено для того, чтобы "быть уверенными, что мы действуем максимально точно".
Ранее Трамп неоднократно подвергал сомнению подлинность выводов разведслужб США о том, что Россия будто бы причастна к кибератакам на систему по проведению выборов в США и к оказанию влияния на ход избирательного процесса.
Бреннан сообщил, что доклад "находится в финальной стадии готовности". Ранее представители действующей администрации США говорили о том, что он будет подготовлен до окончания срока полномочий Обамы 20 января.
Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны.