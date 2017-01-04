В ряде регионов Китая впервые ввели красный уровень тревоги из-за тумана

ПЕКИН, 4 янв — РИА Новости, Иван Булатов. В ряде регионов Китая введен наивысший красный уровень тревоги из-за сильного тумана, сообщает центральная метеорологическая служба КНР.

Красный наивысший уровень был введен 3 января в Пекине, Тяньцзине, части провинции Хэнань, Хэбэй, Шаньдун, Аньхой. Видимость в некоторых районах не превышала 50 метров. Сообщалось, что красный уровень будет действовать до вечера среды, 4 января. Как отмечает агентство Синьхуа , это первый случай, когда вводится красный уровень тревоги из-за тумана.

Согласно сообщению центральной метеослужбы КНР, в среду утром, начиная с 08.00 по местному времени (03.00 мск), наивысший уровень тревоги из-за тумана был продлен до 08.00 четверга. Мера касается Пекина, Тяньцзиня, некоторых районов провинции Аньхой, Шаньдун, Хэнань, Хэбэй, а также некоторых районов провинции Шаньси и Цзянсу. Сообщается, что в некоторых районах видимость составит не более 200 метров, а где-то менее 50 метров.