Трамп сообщил о переносе брифинга спецслужб о "российских хакерах"

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что брифинг спецслужб по ситуации с выборами в США и якобы имевшему место вмешательству в них со стороны России отложен до пятницы.

Ранее сообщалось, что спецслужбы США на этой неделе проведут для Трампа заключительный брифинг по данным вопросам.

The "Intelligence" briefing on so-called "Russian hacking" was delayed until Friday, perhaps more time needed to build a case. Very strange! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 января 2017 г.

"Брифинг "разведки" о так называемой "российской хакерской деятельности" отложен до пятницы, возможно, нужно больше времени для того, чтобы завести дело. Очень странно!", — говорится в сообщении Трампа, опубликованном в его микроблоге в Twitter.

Ранее стало известно, что Трамп на этой неделе встретится с представителями американских спецслужб, которые представят ему информацию, на основании которой они обвинили Россию в попытках взлома компьютерных систем в США. Трамп в интервью журналу Hill пообещал, что поделится этой информацией с общественностью во вторник-среду.

Ряд спецслужб, входящих в разведывательное сообщество США, заявили, что российские хакеры якобы осуществляли атаки на ресурсы политических организаций страны в ходе предвыборной кампании с целью помощи республиканцу Дональду Трампу.

В Москве подобные заявления назвали "абсолютно голословными", поскольку, как подчеркнул пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, они ни на чем не основаны. Глава государства, в свою очередь, отметил, что ситуация вокруг якобы российских хакеров нагнетается с целью отвлечь внимание от содержания выборов.