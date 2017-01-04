Гутерреш призвал членов ООН к диалогу для преодоления разногласий

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о необходимости диалога с членами организации для преодоления разногласий, которые по-прежнему существуют внутри ООН.
"Это требует большого количества усилий от нас, а также серьезного диалога с государствами-членами (ООН — ред.), также чтобы преодолеть разногласия, которые по-прежнему существуют в организации", — приводятся в опубликованном на сайте ООН релизе слова Гутерреша. Он добавил, что очень важно признавать как достижения, так и изъяны и неудачи организации.
Антониу Гутерреш из Португалии стал 1 января генсеком ООН. В послужном списке девятого генерального секретаря всемирной организации работа премьер-министром Португалии, председателем Социалистического интернационала и верховным комиссаром ООН по делам беженцев.