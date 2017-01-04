The Independent рассказала о новой версии гибели "Титаника"

МОСКВА, 04 янв — РИА Новости. Причиной крушения "Титаника" — крупнейшего океанского лайнера своего времени — могло стать возгорание в топливном хранилище, пишет газета The Independent со ссылкой на британского журналиста Шенана Молони, 30 лет исследовавшего историю корабля.

Согласно утверждению Молони, пожар на борту возник еще до выхода судна из Саутгемптона, в течение нескольких недель его безуспешно пытались потушить. За это время обшивка лайнера нагрелась, именно поэтому столкновение с айсбергом, которое привело к трагедии, закончилось столь плачевно.

Журналисту, как пишет The Independent, удалось проанализировать фотографии, сделанные до начала путешествия "Титаника". В том месте обшивки, которое впоследствии было повреждено из-за столкновения с айсбергом, исследователь обнаружил следы сажи. Специалисты подтвердили, что они, с большой вероятностью, возникли из-за возгорания в одном из топливных хранилищ лайнера.

Владельцы судна, как утверждает Молони, знали о пожаре, но скрыли сей факт от пассажиров. Команде было приказано молчать о ЧП.

В результате воздействия огня обшивка корабля в определенном месте нагрелась до температуры около 1000 градусов по Цельсию, что сделало сталь, потерявшую до 75 процентов прочности, крайне ломкой. Когда на пятый день путешествия "Титаник" столкнулся с айсбергом, обшивка не выдержала, в борту возникла огромная пробоина.

Таким образом, как утверждает журналист, айсберг нельзя считать единственным виновником катастрофы "Титаника", унесшей 15 апреля 1912 года жизни более 1500 человек.