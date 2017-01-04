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В мире

The Independent рассказала о новой версии гибели "Титаника"

01:2904.01.2017
(обновлено: 07:32 04.01.2017)
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Титаник на дне
© Фото: NOAA

МОСКВА, 04 янв — РИА Новости. Причиной крушения "Титаника" — крупнейшего океанского лайнера своего времени — могло стать возгорание в топливном хранилище, пишет газета The Independent со ссылкой на британского журналиста Шенана Молони, 30 лет исследовавшего историю корабля.

Обломки Титаника. 1985 год. Архивное фото
© AP Photo
Ключ от шкафчика с "Титаника" продали на аукционе за 104 тысячи долларов
Согласно утверждению Молони, пожар на борту возник еще до выхода судна из Саутгемптона, в течение нескольких недель его безуспешно пытались потушить. За это время обшивка лайнера нагрелась, именно поэтому столкновение с айсбергом, которое привело к трагедии, закончилось столь плачевно.

Журналисту, как пишет The Independent, удалось проанализировать фотографии, сделанные до начала путешествия "Титаника". В том месте обшивки, которое впоследствии было повреждено из-за столкновения с айсбергом, исследователь обнаружил следы сажи. Специалисты подтвердили, что они, с большой вероятностью, возникли из-за возгорания в одном из топливных хранилищ лайнера.

Владельцы судна, как утверждает Молони, знали о пожаре, но скрыли сей факт от пассажиров. Команде было приказано молчать о ЧП.

В результате воздействия огня обшивка корабля в определенном месте нагрелась до температуры около 1000 градусов по Цельсию, что сделало сталь, потерявшую до 75 процентов прочности, крайне ломкой. Когда на пятый день путешествия "Титаник" столкнулся с айсбергом, обшивка не выдержала, в борту возникла огромная пробоина.

Таким образом, как утверждает журналист, айсберг нельзя считать единственным виновником катастрофы "Титаника", унесшей 15 апреля 1912 года жизни более 1500 человек.

Артефакты "Титаника"
Подготовка Титаника к спуску на воду. 1911 год
© Фото: Public Domain
Один из крупнейших и наиболее роскошных лайнеров "Титаник" был построен в 1912 году по заказу судоходной компании Уайт Стар Лайн.
Томас Эндрюс (Thomas Andrews) – главный конструктор Титаника
© Фото: Public Domain
Томас Эндрюс (Thomas Andrews) – главный конструктор "Титаника"
Люди в ожидании новостей о спасенных после крушения Титаника в Нью-Йорке. 1912 год
© AP Photo
Люди в ожидании новостей о спасенных после крушения "Титаника" в Нью-Йорке. 1912 год
Обломки Титаника. 1985 год
© AP Photo
74 года спустя после одной из крупнейших морских катастроф совместная американо-французская экспедиция обнаружила в 325 милях западнее канадского острова Ньюфаундленд, в северной части Атлантического океана, затонувший лайнер. Когда один из членов экспедиции осматривал дно океана, испытывая оборудования для погружения, он внезапно наткнулся на один из бойлеров корабля "Титаник", лежащий на глубине около четырех тысяч метров.
Реплика парадной лестницы из затонувшего Титаника в Музее Искусства и Науки в Сингапуре
© AFP 2016/ Roslan Rahman
Реплика парадной лестницы из затонувшего "Титаника" в Музее искусства и науки в Сингапуре.
Титаник в доке порта Саутгемптон перед отправлением
© Фото: Public Domain
"Титаник" поражал своими размерами и архитектурным совершенством; газеты сообщали, что длина Титаника равна длине трех городских кварталов, высота двигателя - высоте трехэтажного дома, что якорь для Титаника по улицам Белфаста тащила упряжка из 20 самых сильных лошадей.
Леди Дафф Гордон (Lady Duff Gordon) - одна из ведущих британских модельеров конца XIX — начала XX века
© Фото: Public Domain
Леди Дафф Гордон (Lady Duff Gordon), ведущий британский модельер конца XIX - начала XX века, была одной из выживших пассажирок "Титаника". Шлюпка №1, в которой спаслась Гордон с мужем, была рассчитана на 40 человек, но на борт было взято лишь 12. Впоследствии супругам было выдвинуто обвинение в том, что они преждевременно покинули судно, не дождавшись остальных пассажиров, но им удалось его опровергнуть.
Гимнастический зал Титаника
© Фото: Public Domain
Гимнастический зал "Титаника".
Украшения, найденные у одного из утонувших пассажиров Титаника, представленные на аукционе
© AP Photo/ Kirsty Wigglesworth
С 1985 года было поднято около пяти тысяч артефактов, обнаруженных среди обломков "Титаника". У останков корабля побывало множество подводных лодок, субмарины доставляли туда туристов.
Винты Олимпика идентичные винтам Титаника во время строительства
© Фото: Bain Collection
Винты "Олимпика" идентичные винтам "Титаника".
“Непотопляемая” Молли Браун (Margaret Brown), жена известного бизнесмена
© Фото: Public Domain
Молли Браун (Margaret Brown), жена известного бизнесмена, американская светская дама, филантроп и активист, одна из выживших пассажиров "Титаника". После смерти ее стали называть "непотопляемая Молли Браун".
Каюта Первого класса b58
© Фото: Public Domain
Каюта Первого класса "b58".
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В мире
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125 пользователей оставили 143 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Большой Шубуршун
    "Сталь от нагрева до 1000 градусов стала необычайно ломкой"

    Или перевод выполнял гугль или "журналисты такие журналисты"... Сталь становится ЛОМКОЙ от ОХЛАЖДЕНИЯ, а от нагрева становится пластичной.

    А от нагрева до 1000 градусов сталь будет СВЕТИТЬСЯ, какая уж там копроть... И представьте как должно было парить всю дорогу от попадания морской воды на так разогретую обшивку!

    В общем, материал высосан из пальца в пьяном бреду после бурного отмечания Нового года.
    03:08
    04.01.2017
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  • Алексей Ч
    Дикий бред! Я даже два раза прочитал - вдруг показалось. На чём угодно готовы пропиариться! Плюнул бы в лицо этим "исследователям". Как можно людей вокруг за таких идиотов считать и думать , что в это поверят? Как можно ВЫЙТИ из порта с пожаром на борту и тушить его несколько дней, чтобы две с лишним тысячи человек об этом не узнали !? ...У меня слов нет, одни эмоции)
    03:00
    04.01.2017
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