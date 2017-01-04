Нетаньяху обеспокоен возможными действиями ООН после конференции в Париже

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху надеется предотвратить любые возможные действия в Совете Безопасности ООН в отношении политики его правительства после запланированной на январь конференции в Париже, передает агентство Рейтер.

Франция планирует в январе собрать делегации десятков стран и международных организаций на конференцию, призванную поспособствовать реанимации палестино-израильского мирного процесса. Израиль уже официально отказался от участия в форуме и призвал Париж отменить его проведение.

"Есть признаки того, что они попытаются превратить решения, принятые там, в еще одно решение в Совете Безопасности", — приводит агентство заявление Нетаньяху, которое он сделал на встрече с израильскими послами в Иерусалиме.

"Таким образом, наше основное усилие в настоящий момент — предотвратить еще одно решение ООН, еще одно решение Совета Безопасности", — также заявил Нетаньяху.

Ранее Совет Безопасности ООН принял резолюцию с осуждением поселенческой активности Израиля. США отказались блокировать резолюцию и воздержались при голосовании. За это уходящая администрация Барака Обамы подверглась резкой критике как со стороны Израиля, так и со стороны избранного президента Дональда Трампа и республиканцев.