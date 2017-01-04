В районе островов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 7,2

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в южной части Тихого океана в районе островов Фиджи, передает Геологическая служба США (USGS) в ночь на среду.

Толчки были зафиксированы в 21.52 вторника по времени UTC (00.52 мск среды). Эпицентр землетрясения располагался в 227 километрах к юго-западу от города Нади на островах Фиджи. Очаг залегал на глубине десяти километров.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.